Tovo, nuova convenzione per il Museo "G.B. Bergallo": più sinergia tra costa ed entroterra

Il Comune di Tovo San Giacomo annuncia l'avvio di un'importante iniziativa strategica volta a potenziare la visibilità e la fruizione del Museo dell’Orologio da Torre "G.B. Bergallo" di Bardino Nuovo. Infatti, attraverso una nuova convenzione, l'amministrazione intende consolidare il legame tra le eccellenze dell'entroterra e l'offerta turistica costiera.

L'accordo è rivolto a tutti gli operatori del comprensorio: stabilimenti balneari, strutture ricettive, pubblici esercizi e consorzi turistici. La sinergia si estende inoltre agli altri poli espositivi della Rete Museale della Provincia di Savona, di cui il Museo Bergallo è parte integrante.

"Si tratta di un’iniziativa — commenta Sabrina Tameo, consigliera delegata al Museo — che riprende un’analoga adottata già anni fa e si pone l’obiettivo di valorizzare e promuovere il nostro Museo creando una concreta sinergia fra costa ed entroterra".

Dettagli e adesione - La convenzione permetterà agli utenti delle realtà aderenti di accedere al Museo usufruendo del biglietto a prezzo ridotto. Gli operatori interessati a sottoscrivere l'accordo possono inviare formale richiesta all'Ufficio Protocollo del Comune di Tovo San Giacomo, a cui seguirà la stipula ufficiale.