Altare, pranzo gratuito per gli over 70: un’iniziativa contro la solitudine e per rafforzare la comunità

Non è solo un pasto, ma un gesto concreto di comunità. Ad Altare, un pranzo gratuito dedicato ai cittadini dai 70 anni in su diventa un’iniziativa pensata per contrastare la solitudine e rafforzare i legami sociali, in particolare tra le persone più anziane.

L’evento si terrà sabato 18 aprile alle ore 12.30 nei locali della mensa scolastica in piazza 1° Maggio. È organizzato dal Comune e da Cirfood, realtà attiva nel settore della ristorazione collettiva, con l’obiettivo di offrire un momento conviviale aperto alla comunità senior. Il pranzo sarà completamente gratuito.

Il menù richiama i sapori della tradizione e della primavera: antipasto misto, lasagna al pesto con patate e fagiolini, arrosto alla ligure con insalata primaverile e, per concludere, un tiramisù pasquale. Piatti semplici e familiari, pensati per creare un’atmosfera accogliente e festosa.

Ma il valore dell’iniziativa va oltre la tavola. In un’epoca in cui l’isolamento sociale rappresenta una delle principali sfide per la popolazione anziana, momenti come questo diventano occasioni preziose per incontrarsi, conversare e sentirsi parte della comunità. Un pranzo che si trasforma così in un piccolo antidoto alla solitudine.

Le prenotazioni sono aperte fino alle ore 12 di giovedì 16 aprile e possono essere effettuate presso l’edicola di Simona Ronchetti. L’invito è semplice: uscire di casa, sedersi insieme e condividere qualche ora di serenità.