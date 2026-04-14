Ceriale, il movimento come cura: incontro tra teoria e pratica del benessere

Ceriale ospita un nuovo appuntamento del ciclo “Parole in Movimento”, promosso dalla pro loco e dall’UniTre Ingauna – sezione di Ceriale, in programma giovedì 16 aprile alle ore 17 presso la sala polivalente “F. Fizzotti” di via Primo Maggio 22.

Protagonista dell’incontro sarà il dottor Jacopo Fornaroli, che terrà la conferenza dal titolo “Muoviamo il nostro corpo! Teoria (e anche pratica) del movimento”, dedicata al ruolo centrale dell’attività fisica nel mantenimento del benessere psicofisico.

Il relatore, già protagonista delle prime edizioni della rassegna insieme alla dottoressa Rita Gianatti e all’antropologo Enea Delfino, approfondirà come la pratica costante del movimento possa incidere positivamente su energia, umore e qualità della vita, rappresentando inoltre un elemento fondamentale nella prevenzione dei disturbi legati alla sedentarietà.

Non mancherà una parte pratica: tempo permettendo, il dottor Fornaroli sarà affiancato dalla chinesiologa Silvia Caprioglio e dal massoterapista Luca Caprioglio in una sessione all’aperto sul pontile, durante la quale verranno proposti semplici esercizi per favorire lo scioglimento delle tensioni e la riduzione dello stress.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di tre figure professionali complementari, con l’obiettivo di offrire un approccio completo al tema del movimento e promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza dell’attività fisica quotidiana. Al termine dell’incontro è previsto un buffet.

“Un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale per l’ospitalità e al personale della sala per il supporto”, commentano gli organizzatori. Silvia Caprioglio, laurea magistrale in Scienze tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata, lavora nel suo studio di Ceriale insieme al fratello Luca nel delicato lavoro della riabilitazione.