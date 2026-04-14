Savona, tornano gli incontri sull’Alzheimer: il 16 aprile si parlerà di supporto concreto a famiglie e caregiver

Dopo il successo del primo appuntamento del 31 marzo, tornano gli incontri informativi a cura dell’Associazione Alzheimer Savona OdV, in collaborazione con ASL2 Liguria, Acli Savona e il patrocinio del Comune, nel ciclo di appuntamenti che punta a fornire strumenti concreti per affrontare il delicato percorso della demenza, dal sospetto diagnostico alla gestione quotidiana, tra le mura di casa, della malattia.

“La cura domiciliare è un lavoro complesso che richiede precisione, consapevolezza, capacità emotive, conoscenze di base su patologie croniche, quali l'Alzheimer nel nostro caso, e su come proteggere la salute del proprio caro, tutto questo esasperato da un senso profondo di isolamento e solitudine e di difficoltà cronica del caregiver”. Spiega così Jolanda Sandrone, presidente dell’Associazione Alzheimer Savona OdV sintetizza la necessità di incontri, supporto, relazioni per non lasciare sole le famiglie e i caregiver aggiungendo che “il Terzo Settore in questo panorama può avere un ruolo decisivo, perché è vicino alle persone, perché conosce i territori, perché è presente nelle storie concrete di chi dà e di chi riceve cura”.

In questo percorso di conoscenza della malattia, dei corretti stili di vita da adottare e delle possibili terapie è fondamentale il ruolo del presidio socio-sanitario territoriale. Aggiunge la dottoressa Paola Patrone, geriatra SC assistenza e residenzialità anziani che sarà la protagonista del prossimo incontro del 16 aprile: “L'informazione e la formazione al caregiver è fondamentale per consentire la conoscenza dei disturbi neuro-cognitivi e la gestione consapevole delle risorse disponibili, per il singolo e per la comunità. È inoltre cruciale, nella sfida ai disturbi neuro-cognitivi, sottolineare l'importanza della prevenzione, che è possibile, e che implica la conoscenza dei corretti stili di vita a cui è necessario educare tutta la cittadinanza”.

La dottoressa sottolinea l’importanza dei momenti di formazione, confronto e approfondimento con le famiglie e i caregiver, in sinergia tra realtà pubbliche e terzo settore: “La Direzione Aziendale di Asl2 è lieta di supportare l'iniziativa dell'Associazione Alzheimer Savona, con il coinvolgimento dei Geriatri del CDCD e della S.C. Assistenza e Residenzialità Anziani e dei Neurologi della S.C. Neurologia Levante”.

L’obiettivo è creare una rete di protezione che non lasci indietro nessuno e in questo svolge un ruolo cruciale il Comune e i Servizi Sociali. Come afferma l’assessore al welfare del Comune di Savona, Riccardo Viaggi: “Queste iniziative di informazione rivestono un’importanza significativa per la nostra città, perché offrono un supporto concreto ai caregiver e alle famiglie, contribuendo a rafforzare consapevolezza e competenze nella gestione di situazioni complesse”.

“Questi incontri informativi - continua - rappresentano un esempio efficace di collaborazione tra terzo settore, sistema sanitario e istituzioni, un modello di lavoro integrato che il Comune di Savona intende sostenere e valorizzare, con l’obiettivo di costruire una rete sempre più solida a tutela delle persone più fragili”.

Gli incontri si terranno presso la Sala Rossa del Comune di Savona, dalle ore 16:00 alle 18:30. L’obiettivo centrale dell'iniziativa è quello di accompagnare e sostenere chi si prende cura di pazienti affetti da declino cognitivo, affinché non si sentano soli e possano acquisire competenze pratiche e psicologiche.

Il calendario prevede altre tre sessioni successive: venerdì 15 maggio si terrà l'incontro intitolato "Le demenze si possono prevenire? Stili di vita e nutrizione", a cura del dott. Alberto Cella, direttore della SC assistenza e residenzialità anziani. A seguire, venerdì 12 giugno, ci sarà l'appuntamento dedicato a "La relazione con il paziente e la comunicazione efficace", condotto dalla dott.ssa Giulia Alessandria, psicologa e psicoterapeuta esperta in neuropsicologia presso il CDCD ASL2. Infine, martedì 23 giugno, il ciclo si chiuderà affrontando il tema delle "Terapie farmacologiche" insieme alla dott.ssa Debora Mazzei, neurologa della SC Neurologia Levante.