Sanità, sabato 18 e domenica 19 aprile open day nelle case della comunità di Asl2

Sabato 18 e domenica 19 aprile, anche Asl2 organizza, presso tutte le Case della Comunità, un week-end dedicato alla salute di prossimità e alla conoscenza dei servizi territoriali a disposizione dei cittadini.

Infermieri, infermieri di famiglia e comunità, medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale, professionisti, operatori, volontari del terzo settore e personale delle associazioni di tutela del cittadino saranno a disposizione per offrire ai visitatori informazioni, consulenze, prestazioni ma soprattutto per far conoscere meglio questi presidi territoriali la loro nuova organizzazione e le attività disponibili in ciascuno di essi.

Le Case della Comunità di Savona, Cairo, Finale Ligure e Albenga sia sabato 18 che domenica 19 aprile, dalle 8 alle 20.

Le Case della Comunità di Pietra Ligure e Vado Ligure sabato 18 aprile dalle 8 alle 20 e domenica 19 aprile dalle 8 alle 13

Durante gli Open Day gli infermieri saranno disponibili per offrire gratuitamente prestazioni come la rilevazione dei parametri vitali, le medicazioni semplici, la terapia iniettiva su prescrizione, la gestione degli accessi venosi e per attività di educazione terapeutica. L’ambulatorio medico sarà attivo per visite e consulenze gratuite ad accesso diretto, senza prenotazione.

Il personale delle Associazioni di volontariato sarà a disposizione per informazioni sui servizi e per illustrare alcuni loro progetti , come quello della “biblioteca vivente”.

Ecco, nel dettaglio il programma di questi Open Day, con le attività “extra” previste per ogni Struttura

CASE DELLA COMUNITÀ DI SAVONA, CAIRO, FINALE LIGURE E ALBENGA

Orari: il 18 e il 19 aprile, dalle ore 8 alle 20.

CDC di Savona:

• sabato 18 e domenica 19 aprile , dalle ore 11 alle 16, gli ambulatori per le vaccinazioni per adolescenti e adulti.

• Sabato 18 aprile, dalle 8 alle 13, i fisioterapisti di Asl2 forniranno informazioni e dettagli sull’Attività Fisica Adattata, il programma di esercizio motorio di gruppo finalizzato al mantenimento della salute e alla prevenzione. Dalle 9.00 alle 12 si potrà eseguire screening diabetologico con test e consulenza medica per l’intercettazione precoce del diabete.

• domenica 19 aprile, dalle 11 alle 15, il personale della SSD Consultoriale presenterà le attività della Struttura: screening oncologici, percorso nascita, allattamento, supporto alla genitorialità.

CDC di Albenga

• sabato 18 aprile, dalle ore 8 alle 13, i fisioterapisti di Asl2 forniranno informazioni e dettagli sull’Attività Fisica Adattata, il programma di esercizio motorio di gruppo finalizzato al mantenimento della salute e alla prevenzione.

• domenica 19 aprile, dalle ore 8 alle 12, un Medico di Distretto sarà a disposizione per informazioni sulle attività del Punto Unico di Accesso e sulla procedura di richiesta del Trasporto in ambulanza.

CASE DELLA COMUNITÀ DI PIETRA E VADO LIGURE

Orari di apertura: il 18 aprile dalle 8 alle 20; il 19 aprile dalle 8 alle 13.

CDC di Pietra Ligure: sabato 18 aprile, dalle ore 11 alle 15, il personale della SSD Consultoriale darà informazioni sulle attività della Struttura: screening oncologici, percorso nascita, allattamento, supporto alla genitorialità.

“L’obiettivo di questi Open Day è far conoscere alla cittadinanza queste Strutture e i professionisti che opereranno al loro interno: medici, infermieri, specialisti ambulatoriali, operatori, volontari delle associazioni. Invitiamo tutta la popolazione ad approfittare di questa occasione per venire a visitare le Case della comunità e conoscere meglio la loro organizzazione”, commenta Monica Cirone, Coordinatore Asl2 Azienda Sociosanitaria Locale. “Un ringraziamento va a tutti i professionisti e agli operatori coinvolti nelle due giornate, ai cittadini che parteciperanno e ai colleghi che quotidianamente contribuiscono allo sviluppo della sanità territoriale e della salute di prossimità”.

A precedere l’Open day, nella mattinata di giovedì 16 aprile, l’iniziativa sarà presentata a Cairo Montenotte, in Piazza XX Settembre, con un punto informativo dedicato a cura dei professionisti e degli operatori di Asl2.