Albenga, l'artista designer Silvio Ippati in visita alla cantina dei Fieui di caruggi

In questi giorni l’artista designer Silvio Ippati, noto per i suoi lavori in china su legno, si è immerso nei luoghi più caratteristici e simbolici di Albenga e del suo territorio per coglierne suggestioni e idee per la mostra-evento che terrà dal 17 al 19 aprile nei Chiostri di Vadino.

Non potevano mancare in questo percorso emozionale una visita alla cantina dei Fieui di caruggi e al Piccolo Museo della Fionda. Accompagnato da Elena Emi Giraldi, esperta di progetti creativi, ha incontrato il mondo dei vecchi monelli dei vicoli, rimanendone affascinato e stupito.

La filosofia dell’artista, basata sul coinvolgimento, sulla condivisione e sulla “intelligenza artigianale”, si è subito sposata in modo naturale con la spontanea semplicità e naturalezza dei Fieui in una sorta di magica fusione. Silvio Ippati ha autografato la mattonella in ceramica per il muretto di “E ghe mettu a firma!” trasformandola in una piccola opera d’arte che rimarrà ad impreziosire Vico del Collegio.

“L’appuntamento è dunque ai Chiostri di Vadino dal 17 al 19 aprile (orario 18-24) per una esperienza unica: in un mondo dove siamo tutti e sempre connessi verrà offerta ai partecipanti la possibilità di una dis-connessione particolare e suggestiva. Da non perdere!” consigliano caldamente i Fieui di caruggi mentre sono al lavoro per il Premio Fionda di legno 2026!