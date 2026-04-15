Villanova d'Albenga, sabato 18 aprile prima visione assoluta e gratuita in Liguria del film “Genoeffa Cocconi: i miei figli, i fratelli Cervi”

Tutto pronto a Villanova d’Albenga per una serata di grande valore storico e culturale dedicata alla memoria della Resistenza italiana. Sabato 18 aprile, alle 21, al Salone dei Fiori, prima visione assoluta e gratuita in Liguria del film “Genoeffa Cocconi: i miei figli, i fratelli Cervi”, diretto da Marco Mazzieri.

L’iniziativa, a cura dall’Anpi di Ceriale – Sezione Felice Cascione, è organizzata in collaborazione con il Comune di Villanova d’Albenga e la Cia – Confederazione Italiana Agricoltori di Savona, con l’obiettivo di promuovere la memoria storica e i valori della Resistenza, attraverso una testimonianza cinematografica intensa e profondamente umana.

Alla serata parteciperanno il sindaco Pietro Balestra e il presidente dell’Anpi di Ceriale Dino Morando, da anni impegnato nella divulgazione della memoria. Inoltre, saranno presenti i rappresentanti della Cia, Gelindo Cervi, Anna Bigi e il produttore della pellicola Alessandro Leo.

Dopo la proiezione del film, la cui colonna sonora è arricchita dal brano dal titolo “Mariposa” di Fiorella Mannoia, vincitore del Premio Sergio Bardotti al Festival di Sanremo 2024, seguirà un breve momento di riflessione e approfondimento.

Villanova d’Albenga, territorio profondamente segnato dalla storia della Resistenza, ricorda numerosi caduti per la libertà e figure di grande coraggio civile e spirituale.

«Questa serata rappresenta un’occasione importante per riaffermare i valori della Resistenza e trasmetterli alle nuove generazioni - afferma Morando - Come Anpi, sentiamo il dovere di mantenere viva la memoria di chi ha lottato per la libertà, e il film sui fratelli Cervi è una testimonianza potente e necessaria. È estremamente importante, perché conoscere la storia, significa evitare che certi errori si ripetano».

Il sindaco Pietro Balestra sottolinea il legame profondo della comunità con questa memoria: «Villanova d’Albenga porta ancora i segni della Resistenza, con tanti suoi figli caduti per la libertà. Ricordiamo anche il ruolo fondamentale di uomini di fede e cittadini coraggiosi che hanno aiutato i partigiani. Eventi come questo sono essenziali per non dimenticare e per costruire una coscienza civile condivisa».