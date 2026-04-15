Celle Ligure, giovani talenti in musica al concorso "Riviera Etruria": l'Accademia Suaviter porta a casa due podi a Piombino

Non è solo una gara, non è solo una classifica. È un banco di prova, un momento di crescita, un’esperienza che lascia il segno. Il 12 aprile, a Piombino, due giovani allievi dell’Accademia musicale Suaviter di Celle Ligure hanno affrontato con determinazione il prestigioso concorso nazionale “Riviera Etruria”, distinguendosi per talento, impegno e, soprattutto, coraggio.

Il concorso, fortemente voluto dal Comune di Piombino e dall’associazione culturale Etruria Classica, rappresenta ogni anno un punto di riferimento per giovani musicisti provenienti da tutta Italia. Un evento che unisce competizione e formazione, offrendo ai partecipanti un’occasione concreta di confronto e crescita artistica.

A rappresentare l’Accademia Suaviter sono stati Gioele Verrando, nella categoria chitarra junior, e Luca Cerisola, nella categoria superiore per età. Due giovani musicisti che hanno saputo affrontare il palco con determinazione, trasformando emozione e tensione in espressione musicale.

I risultati ottenuti testimoniano il valore del loro percorso: Gioele ha conquistato uno splendido secondo posto con un punteggio di 90, mentre Luca si è classificato terzo con 85 punti. Traguardi importanti, che però raccontano solo in parte il significato più profondo di questa esperienza.

Partecipare a un concorso significa esporsi, mettersi in gioco, accettare il giudizio e imparare a gestire l’ansia. È proprio in queste situazioni che la musica diventa uno strumento educativo fondamentale: insegna disciplina, resilienza e fiducia in sé stessi, accompagnando i ragazzi in un percorso di crescita che va ben oltre la performance.

L’Accademia Suaviter non è nuova a risultati di rilievo. Negli anni, i suoi allievi hanno più volte raggiunto classificazioni meritevoli, contribuendo a consolidare una realtà musicale viva e dinamica. Un percorso che oggi porta lustro non solo alla scuola, ma all’intera comunità.

Questi successi rappresentano infatti un motivo di orgoglio per la provincia di Savona e, in particolare, per la cittadina di Celle Ligure, che attraverso i suoi giovani talenti si afferma anche in ambito culturale e artistico a livello nazionale. Un segnale importante, che dimostra come anche dai centri più piccoli possano emergere eccellenze capaci di distinguersi e farsi valere.

Perché, in fondo, ogni esibizione non è soltanto una prova tecnica, ma un passo avanti nella crescita personale. E in quel coraggio di salire sul palco, affrontare le proprie emozioni e dare il meglio di sé, si nasconde il vero successo di questi giovani musicisti.