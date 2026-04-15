Operazione antidroga a Ceriale: due arresti, sequestrati 68 grammi di eroina

Prosegue a Ceriale l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio comunale. Nel pomeriggio dello scorso 10 aprile, un servizio di osservazione mirato ha consentito di intercettare uno scambio di droga nei pressi del litorale.

L’operazione ha portato al sequestro complessivo di circa 68 grammi di eroina. Nel corso dell’intervento, uno dei soggetti coinvolti, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha lanciato parte della sostanza in mare. Il tempestivo intervento degli operatori ha comunque consentito il recupero del pacchetto disperso a breve distanza dalla riva.

L’attività, condotta dalla Polizia Locale con il supporto di personale dell’Arma dei Carabinieri, si è conclusa con l’arresto di due persone.

A seguito dell’udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per uno degli arrestati la custodia cautelare in carcere, mentre nei confronti del secondo sono stati applicati gli arresti domiciliari.