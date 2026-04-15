Ruba le birre al supermercato e minaccia la titolare: arrestato

Momenti di tensione nella giornata di ieri a Savona, all’interno del punto vendita Carrefour Express di via Destefanis, dove un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di fuggire con della merce rubata.

Secondo quanto ricostruito, il soggetto, un 37enne di origine albanese con precedenti, si sarebbe impossessato di due casse di birra senza pagarle, cercando di allontanarsi rapidamente dal supermercato.

A quel punto la titolare dell’attività ha provato a fermarlo, ma sarebbe stata minacciata durante il tentativo.

La fuga dell’uomo è stata interrotta grazie all’intervento di due extracomunitari presenti nelle immediate vicinanze del supermercato, che sono riusciti a bloccarlo in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

La vittima, a causa dello stato di agitazione conseguente all’evento, era stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, dove è stata dimessa con una prognosi di cinque giorni per un lieve stato ansioso provocatole dalla disavventura vissuta.

Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato, che ha proceduto all’arresto.

Nella mattinata di oggi in Tribunale a Savona si è svolto il processo per direttissima con l’arresto che è stato convalidato dal giudice il quale ha disposto per l'uomo gli arresti domiciliari.