Maltempo a Cairo: strade allagate, smottamenti e frane. A Ferrania 170 mm di pioggia in 24 ore

Cairo Montenotte si è svegliata ieri ancora una volta segnata dal maltempo, con strade allagate, smottamenti e frane che hanno trasformato l’allerta gialla in un’emergenza concreta, lasciando poco margine di reazione.

In sole 24 ore, su Ferrania si sono abbattuti 170 mm di pioggia: un dato che racconta da solo la violenza dell’evento. I torrenti si sono rapidamente ingrossati, causando esondazioni e allagamenti diffusi. Immagini fin troppo familiari, che riportano alla memoria l’alluvione dello scorso ottobre.

La Regione ha stanziato 9,5 milioni di euro per interventi idraulici a Cairo, con progettazione e realizzazione diretta in corso. Da parte del Comune, massima disponibilità a collaborare per segnalare le priorità e le criticità del territorio, con l'obiettivo di contribuire in modo concreto alla sua tutela.

È sempre più evidente quanto sia necessario cambiare approccio: la messa in sicurezza del territorio non può essere solo una risposta all’emergenza, ma deve diventare una priorità quotidiana. Servono prevenzione e programmazione, per non dover più rincorrere l’acqua ma anticiparla.

In queste ore difficili, non è mancata la risposta immediata di tanti. Il lavoro incessante della Protezione civile, della Polizia Locale, dei vigili del fuoco, dei tecnici comunali, degli operai e dei volontari ha permesso di contenere i danni e offrire assistenza dove necessario. Un impegno silenzioso ma fondamentale, che dimostra quanto sia forte e unita la comunità, anche nei momenti più duri.