Tragedia sul lavoro a Garlenda, fissato il funerale a Varazze di Massimo Caliciuri

Verrà celebrato mercoledì 23 aprile alle 9 nella chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio a Varazze il funerale di Massimo Caliciuri, il 53enne morto sul lavoro a Garlenda lo scorso 18 aprile.

Caliciuri, che per alcuni anni aveva gestito il bar Giardino in viale Nazioni Unite nel comune varazzino, lavorava come corriere e, durante la giornata lavorativa, era rimasto travolto dal proprio furgone, mentre stava svolgendo delle consegne in Borgata Fuenza.

L'incidente si era erificato poco prima delle 14 ed immediato era scattato l'allarme. Purtroppo per l'uomo però, nonostante il tentativo di rianimazione da parte dei militi della Croce Rossa di Alassio con l'ausilio dei sanitari del 118, giunti a bordo dell’automedica Sierra 4, non c'era stato nulla da fare.

Sul posto si erano recati anche i Vigili del fuoco del distaccamento albenganese per mettere in sicurezza il furgone, insieme alla polizia stradale e al personale dello Uopsal di Asl2.

Il mezzo parcheggiato in salita si era mosso (non è da escludere un guasto al freno a mano) e per cercare di fermarlo il 53enne era stato travolto. La corsa del furgone poi si era fermata contro un palo. Il mezzo è stato posto sotto sequestro e verrà effettuata una perizia oltre a cercare di chiarire la dinamica del tragico incidente.

La salma giungerà nel primo pomeriggio di martedì 22 nella nuova camera ardente del cimitero di Varazze ala nuova in via G.B. Ghigliazza.

Lascia la moglie Patrizia, i figli Roxanne, Soili, Chantal, Raul e Chapo, il fratello Martin, i cognati, i nipoti, i parenti e tutti i conoscenti.