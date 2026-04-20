Cairo, passeggiata a sei zampe con ospiti speciali: i cani del canile in cerca di adozione (FOTO)

Una camminata tra le vie del centro per riscoprire il significato del rapporto tra persone e cani, ma anche un’occasione concreta di incontro tra cittadini e animali in cerca di una nuova famiglia. È l’iniziativa organizzata dall’associazione “A spasso con Desy – Parco Canile di Cairo Montenotte”, con il patrocinio del Comune, che domenica 19 aprile ha animato la città con un momento di formazione, socialità e sensibilizzazione.

L’evento ha avuto come filo conduttore l’educazione cinofila e la consapevolezza nella scelta e nella gestione di un cane, approfondendo il valore della relazione uomo-animale basata su ascolto, sicurezza e comprensione reciproca. Un tema affrontato insieme a educatori e istruttori cinofili qualificati, che hanno guidato i partecipanti lungo il percorso.

La passeggiata si è snodata tra le strade di Cairo fino all’area comunale di sgambamento recentemente riqualificata, diventata punto di arrivo e momento di socialità condivisa.

Accanto ai partecipanti non sono mancati alcuni ospiti speciali: i cani del canile in cerca di adozione, accompagnati dai volontari dell’associazione. Per molti cittadini è stata anche l’occasione per conoscerli da vicino e valutare un’eventuale adozione, trasformando la passeggiata in un possibile primo passo verso una nuova vita insieme.