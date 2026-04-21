A febbraio la Liguria ha fatto il pieno di turisti. Considerando i dati agglomerati di strutture ricettive e Aaut diffusi dall'Osservatorio turistico regionale, sono state 681.058 le presenze a febbraio 2026, 85.341 in più rispetto allo stesso mese del 2025, pari al +14,33%. Nel dettaglio, l'aumento ha interessato sia i turisti provenienti dall'Italia (478.401 presenze, +58.973 pari a +14,06% rispetto a febbraio 2025) che quelli provenienti dall'estero (202.657 presenze, +26.368 pari al 14,96% rispetto a febbraio 2025).
“Con il grande exploit di febbraio raccogliamo i frutti della nostra politica di promozione della Liguria da vivere tutto l'anno, volta a spingere quei mesi che generalmente vengono definiti 'spalla', cioè mesi di transizione che precedono o seguono i periodi di festività o i classici ponti primaverili: i dati sono la prosecuzione dei risultati ottenuti ad ottobre 2025 quando abbiamo registrato un aumento del 10% delle presenze - commenta l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – Inoltre i dati diffusi nei giorni scorsi da Enit confermano la crescita dell’Italia dal punto di vista turistico e dimostrano come la Liguria non sia soltanto in linea con il trend nazionale, ma si stia affermando come una delle regioni trainanti del comparto”.
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Economia | 21 aprile 2026, 16:25
Turismo, boom di presenze a febbraio, oltre 85mila turisti in più rispetto al 2025: +14.33%
Assessore Lombardi: "Il lavoro fatto sui mesi 'spalla' sta dando i suoi frutti"
A febbraio la Liguria ha fatto il pieno di turisti. Considerando i dati agglomerati di strutture ricettive e Aaut diffusi dall'Osservatorio turistico regionale, sono state 681.058 le presenze a febbraio 2026, 85.341 in più rispetto allo stesso mese del 2025, pari al +14,33%. Nel dettaglio, l'aumento ha interessato sia i turisti provenienti dall'Italia (478.401 presenze, +58.973 pari a +14,06% rispetto a febbraio 2025) che quelli provenienti dall'estero (202.657 presenze, +26.368 pari al 14,96% rispetto a febbraio 2025).