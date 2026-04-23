Spiagge, ecco il bando per 14 le concessioni di Albenga: focus su spiagge libere e servizi annessi

È stato pubblicato oggi alle ore 18:00 di oggi (23 aprile, ndr) il bando di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime relative alla gestione dei 14 stabilimenti balneari del litorale ingauno.

Elemento distintivo del bando predisposto dal Comune di Albenga è l’impostazione che lega l’assegnazione delle concessioni private a interventi finalizzati a migliorare e valorizzare anche le spiagge libere, con l’obiettivo di renderle più fruibili e meglio attrezzate per cittadini e turisti.

I contenuti del bando erano stati anticipati dalla determina pubblicata sull’albo pretorio, in un’ottica di massima trasparenza, e recepiscono gli indirizzi espressi dalla Giunta comunale. L’Amministrazione ha infatti scelto di premiare in particolare i progetti orientati alla riqualificazione delle aree in concessione e quelli capaci di produrre ricadute positive sul territorio e sull’economia locale.

Tra i criteri di valutazione assumono rilievo gli interventi di manutenzione e miglioramento delle spiagge libere e delle aree pubbliche, anche esterne alle concessioni. Particolare attenzione sarà riservata a viabilità, parcheggi e infrastrutture come la passeggiata a mare e la passeggiata di Vadino.

Saranno inoltre valutate positivamente la realizzazione di opere pubbliche e interventi di difesa costiera contro l’erosione marina, così come l’impegno a garantire per tutto l’anno decoro e pulizia non solo delle aree in concessione ma anche delle spiagge libere e delle foci dei canali limitrofi. Tra gli elementi considerati anche l’installazione e la manutenzione di docce, servizi igienici e spogliatoi su tratti di spiaggia libera.

In merito ai criteri adottati, il sindaco Tomatis e l’assessore al Demanio Vannucci sottolineano: “Abbiamo effettuato una scelta tenendo conto delle peculiarità delle spiagge di Albenga. La presenza significativa di spiagge libere ci ha portato a privilegiare progetti capaci di garantire elevati standard di manutenzione, pulizia e presidio anche in queste aree. Per questo saranno premiate le proposte che prevedano interventi concreti sulle spiagge libere, sia confinanti sia non confinanti con gli stabilimenti, oltre alla valorizzazione di infrastrutture pubbliche come la passeggiata a mare”.