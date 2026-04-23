Finale Ligure riscopre "La Traviata": alla Sala Gallesio appuntamento con la Guida all’Ascolto

Domenica 26 aprile alle ore 16 nella Sala Gallesio di Finale Ligure, per la rassegna “Guida all’Ascolto”, l’Accademia Musicale del Finale propone La Traviata di Giuseppe Verdi.

L’opera è considerata, per diversi motivi, uno dei capolavori del compositore e tra le più grandi mai scritte. Trama, personaggi e arie sono molto noti, ma non sempre davvero conosciuti: l’incontro offrirà quindi l’occasione per scoprirne caratteristiche e particolarità attraverso gli interventi dei maestri Mattia Pelosi e Nicholas Tagliatini.

Il pomeriggio musicale è aperto e gratuito per tutti.

