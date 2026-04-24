I giovani in prima linea contro la plastica a Ceriale: il 29 aprile "clean up" del litorale con gli studenti

Sarà un momento di cittadinanza attiva, parte del percorso di educazione ambientale promosso dal Comune di Ceriale, il "clean up" del litorale di mercoledì 29 aprile, che vede protagonisti gli studenti delle scuole del territorio nella lotta all’inquinamento da plastica.

L’iniziativa coinvolgerà direttamente i ragazzi e le ragazze in un’azione operativa, permettendo loro di mettere in pratica quanto appreso durante l’incontro già svolto all’interno delle classi quarte e quinte della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della tutela ambientale e della riduzione della plastica è infatti l’obiettivo principale del progetto, realizzato grazie alla collaborazione tra istituzioni, scuola e associazioni.

"L’iniziativa ha visto protagonista la docente Antonia Laiolo, operatrice e nuova referente scolastica “Plastic Free”, a cui va un sentito ringraziamento per l’impegno e la disponibilità dimostrati – afferma il sindaco Marinella Fasano –. La sua disponibilità a ricoprire questo ruolo ha reso possibile l’avvio delle attività nei plessi scolastici, valorizzando concretamente la convenzione stipulata nel 2024. Il progetto è stato realizzato anche grazie alla disponibilità del dirigente scolastico Andrea Rossato dell’Istituto Comprensivo Val Varatella, che ha dato il proprio assenso allo svolgimento delle attività, coinvolgendo gli alunni attraverso attività interattive, esempi concreti e dimostrazioni pratiche".

Durante il primo incontro, gli studenti hanno approfondito l’impatto della plastica sull’ambiente marino, acquisendo maggiore consapevolezza sull’importanza di comportamenti sostenibili nella vita quotidiana.

Grande partecipazione e interesse sono emersi nei momenti di confronto, durante i quali sono state condivise buone pratiche semplici ma fondamentali: dalla riduzione dell’uso di bottiglie di plastica alla scelta di materiali riutilizzabili, fino alla corretta raccolta differenziata.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore all’Istruzione Barbara De Stefano, che ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa: "Coinvolgere i più giovani significa investire concretamente nel futuro del nostro territorio. La sensibilizzazione ambientale deve partire proprio dalle scuole, dove si formano i cittadini di domani".

Il percorso è stato possibile anche grazie all’impegno dell’assessore all’Ambiente e vicesindaco Piercarlo Nervo, nell’ambito della convenzione attiva tra il Comune di Ceriale e Plastic Free.

L’appuntamento del 29 aprile rappresenta quindi un’azione concreta per la tutela del territorio, con i giovani cittadini pronti a diventare protagonisti attivi nella difesa dell’ambiente e nella costruzione di un futuro più sostenibile.