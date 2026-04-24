Laigueglia, 46 concessioni balneari a gara: l’obiettivo è arrivare pronti all’estate

Nella riunione dei capigruppo di giovedì 23 aprile l’amministrazione comunale ha presentato il cronoprogramma per l’assegnazione delle concessioni balneari del Comune di Laigueglia.

Il 30 aprile scadrà il termine per la consegna, da parte del professionista designato dall’Ordine dei commercialisti e nominato dai concessionari, delle perizie asseverate relative agli eventuali indennizzi da riconoscere ai concessionari uscenti qualora essi, a seguito dell’esito della gara, non risultassero più assegnatari delle concessioni.

"In tempi stretti — precisa il sindaco Giorgio Manfredi — l’Ufficio Demanio pubblicherà il disciplinare e i criteri di gara, già concordati da tempo con l’amministrazione, e verranno stabiliti i termini di presentazione delle domande che, per disposizione normativa, non potranno essere inferiori a 30 giorni".

"Il numero di concessioni che vanno a gara — aggiunge il sindaco — è elevato in rapporto alla struttura amministrativa di un piccolo Comune di 1.700 abitanti. Si tratta complessivamente di 46 concessioni, di cui 40 stabilimenti balneari che, nella quasi totalità, hanno comunicato di aver avanzato richiesta di indennizzo".

"Grazie alla piena collaborazione dell’Ufficio Demanio abbiamo condiviso con i capigruppo la nostra fiducia di poter ottemperare alla sentenza del TAR e, al tempo stesso, di assicurare a residenti e ospiti, per l’imminente stagione estiva, la pulizia e i servizi che gli operatori turistici offrono loro da decenni e che sono il vanto dell’economia del nostro piccolo borgo", conclude il sindaco Giorgio Manfredi.