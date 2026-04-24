Carcare, nuova guida per la Pro Loco dopo le dimissioni del vecchio direttivo: Marco Sanna eletto presidente

Un cambio di passo obbligato e un nuovo inizio per la Pro Loco di Carcare, che si è dotata di un nuovo direttivo al termine dell’assemblea annuale convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo 2025. La riunione, tenutasi mercoledì sera, ha segnato una svolta necessaria dopo le dimissioni presentate nelle settimane precedenti dalla presidente e dall’intero Consiglio uscente.

Il nuovo assetto è stato definito nel corso della stessa assemblea, con l’indicazione di un gruppo chiamato a garantire continuità gestionale e rilancio delle attività associative. Alla presidenza è stato eletto Marco Sanna, affiancato dal vicepresidente Emiliano Frosio. Roberto Sangalli assume il ruolo di segretario, mentre il compito di tesoriere è stato affidato ad Aldo Marenco.

Completano il direttivo i consiglieri Sergio Achino, Lucia Amato, Stefania Berretta, Stefano Braida, Cristina Delfino, Michele Lorenzo e Roberto Sturiale.

La nuova squadra eredita una situazione complessa, segnata dalla necessità di rimettere ordine ai conti e riorganizzare la programmazione delle attività sul territorio. L’obiettivo dichiarato è quello di riportare al centro l’impegno verso la comunità e la valorizzazione delle iniziative locali.

"Ringraziamo il gruppo uscente che in questi anni ha lavorato sodo riuscendo a sanare i conti – ha dichiarato il neo presidente Marco Sanna – La situazione non è delle migliori, c’è ancora tanto da fare e gli appuntamenti estivi sono alle porte. Ci rimboccheremo le maniche lavorando fin da subito a testa bassa".

Nei prossimi giorni il direttivo si riunirà per definire le prime linee operative e la programmazione delle manifestazioni previste per la stagione 2026, con l’obiettivo di garantire continuità alle attività e rilanciare il ruolo della Pro Loco nel tessuto sociale di Carcare.