Savona, studenti della scuola edile al lavoro nella caserma della Polizia Locale con un percorso formativo

Un accordo tra Comune di Savona, Polizia Locale e Scuola Edile apre le porte della Caserma Clelia Corradini della Polizia Municipale agli studenti per l’avvio di percorsi di istruzione e formazione professionale e come forma di contrasto alla dispersione scolastica.

Gli studenti impegnati nel progetto si occuperanno di piccoli lavori di riqualificazione e manutenzione degli spazi della caserma, con eventuali attività di carattere idraulico e di sistemazione degli ambienti.

L’Ente Paritetico metterà a disposizione personale qualificato, attrezzature e competenze tecniche per garantire che le attività si svolgano in sicurezza e fornirà agli studenti, nell’ambito del progetto, le relative attrezzature.

Il progetto, rientrante nella competenza dell’Assessorato alla Città Vivibile guidato da Barbara Pasquali, lega al percorso formativo e di sviluppo di competenze professionali anche una parte dedicata allo sviluppo di capacità relazionali e di cittadinanza attiva. L’esperienza diretta in un contesto istituzionale come quello della Polizia Locale sarà infatti un’occasione di crescita personale e professionale per i giovani, anche in chiave di prevenzione della dispersione scolastica.

Il Comando della Polizia Locale ha individuato alcune aree della propria sede che saranno oggetto degli interventi, compresa la parte idraulica. Tra gli obiettivi che si prefigge il progetto vi è anche quello della cittadinanza attiva, nell’ottica di una forma di collaborazione tra giovani e istituzioni in grado di favorire un maggiore senso di appartenenza al territorio e il rispetto delle istituzioni, oltre a contribuire al miglioramento degli spazi pubblici.