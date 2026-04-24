Borgio Verezzi, attesa per il Cardinale Reina: comunità in festa per la Madonna del Buon Consiglio

Borgio Verezzi si prepara a vivere un momento di particolare intensità spirituale con la visita di Sua Eminenza il Cardinale Baldassare Reina, attesa per domenica 26 aprile 2026. Un appuntamento significativo per la comunità locale, che si riunirà nella chiesa di San Pietro Apostolo in occasione della Festa della Madonna del Buon Consiglio, compatrona del paese.

La celebrazione eucaristica, in programma alle ore 18.30, sarà presieduta dal Cardinale Reina, Vicario generale del Papa per la Diocesi di Roma. Un evento che assume un valore speciale per i fedeli, come sottolineato dalla parrocchia: "Sarà un momento prezioso per tutta la nostra comunità, occasione di incontro, di comunione con la Chiesa Madre di Roma e di rinnovata speranza nel cammino della fede".

Originario di San Giovanni Gemini, nell’Agrigentino — lo stesso paese natale del parroco di Borgio, padre Carmelo Galeone, che per l’amicizia che lo lega al Cardinale ha desiderato fortemente questa visita — Baldassare Reina è noto per il suo intenso impegno a favore dei più poveri e per la sua visione di una “Chiesa trasparente e povera”. Tra i tratti distintivi del suo ministero spicca inoltre il desiderio di diffondere quello che ama definire il “profumo del Vangelo”, espressione che richiama una fede vissuta con autenticità e profonda vicinanza alle persone.