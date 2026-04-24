Festa della Liberazione, al Priamar fino al 30 aprile la mostra “La Memoria si rinnova”

La Sezione Aned di Savona e della provincia, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, esporrà presso il Palazzo del Commissario, all’interno della Fortezza del Priamar, la mostra dal titolo “La Memoria si rinnova”.

L’esposizione era stata presentata a Torino lo scorso novembre, in occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario di fondazione dell’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti.

Attraverso 30 pannelli, la mostra ripercorre la nascita dell’associazione, costituita dai sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti, tra cui Primo Levi, Liliana Segre, Piero Caleffi e Gianfranco Maris, con l’obiettivo di custodire e trasmettere la memoria dei “sommersi e dei salvati”.

Il percorso espositivo racconta inoltre l’attività svolta dall’Aned, in particolare nei confronti delle giovani generazioni, attraverso i viaggi della Memoria, le conferenze e gli incontri con testimoni e familiari, considerati la colonna portante dell’associazione. Spazio anche al ricordo dell’inaugurazione dei memoriali, dei gemellaggi e del ruolo svolto nei diversi comitati internazionali dei campi nazisti.

La mostra resterà visitabile al Palazzo del Commissario fino al 30 aprile, con orario dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30.