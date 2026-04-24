Varazze celebra Santa Caterina: domenica 26 aprile la rappresentazione del Corteo Storico

Varazze rinnova anche nel 2026 l’atteso appuntamento con le celebrazioni in onore di Santa Caterina da Siena, patrona della città, d’Italia e d’Europa. Un calendario articolato di iniziative religiose, culturali e tradizionali accompagna la comunità e i visitatori in un percorso che unisce devozione, memoria e valorizzazione del territorio.

Le celebrazioni si sono aperte con la Novena, dal 21 al 29 aprile, presso il Santuario della SS. Trinità (Chiesa di Santa Caterina), momento di raccoglimento e preparazione spirituale che ha coinvolto la comunità con incontri serali dedicati alla preghiera, alla riflessione e alla lettura dei testi della Santa.

Tra gli appuntamenti più significativi, domenica 26 aprile alle ore 15.30, in Piazza Sant’Ambrogio, si svolge la Sacra Rappresentazione del Corteo Storico, seguita dalla sfilata dei rioni San Nazario, Borgo e Solaro nel centro storico, con tappe sceniche anche in Piazza Santa Caterina. Un evento di grande suggestione che si inserisce nel contesto del 650° anniversario del passaggio di Santa Caterina da Siena a Varazze (1376–2026), rafforzando il legame tra storia, tradizione e identità locale.

Il programma prosegue lunedì 27 aprile con “Storia in cammino”, un percorso narrativo nel borgo di Varazze dedicato ai luoghi della Santa. Con ritrovo alle ore 18.00 presso il sagrato della Chiesa di Sant’Ambrogio, l’iniziativa accompagna i partecipanti in un viaggio tra vicoli, memoria e paesaggio, alla scoperta dei luoghi che raccontano la vita di Santa Caterina. L’evento, gratuito, è curato da Guido Pizzorno, autore e studioso del territorio, con il sostegno dell’associazione Tre Borghi.

Gli appuntamenti di avvicinamento alla festa patronale proseguono mercoledì 29 aprile: nel pomeriggio, alle ore 16.30 in Piazza San Nazario, si tiene il tradizionale cammino verso la statua della Santa al porto turistico, con omaggio floreale e benedizione della città; in serata, alle ore 21.30 in Piazza Santa Caterina, il concerto della Banda Musicale “Cardinal Cagliero”, accompagnato da videoproiezioni fotografiche storiche a cura dell’associazione Varagine.it.

Il momento culminante delle celebrazioni è giovedì 30 aprile, giorno della Festa Patronale. La mattina si apre con la Solenne Celebrazione Eucaristica presso la Parrocchia Collegiata di Sant’Ambrogio, seguita dalla partenza della processione votiva alle ore 10.30, che attraversa come da tradizione il centro storico e il lungomare, accompagnata dalle confraternite, dai portatori delle casse lignee e dalle autorità civili e militari. Il rientro è previsto alle ore 15.30, mentre alle ore 18.00 si celebra la Santa Messa conclusiva.

Per tutta la giornata del 30 aprile, Viale Nazioni Unite ospita il mercato promozionale di Santa Caterina, attivo dalle ore 8.00 alle 19.00, con la presenza del mercatino di Forte dei Marmi, contribuendo ad animare la città e ad arricchire l’offerta per cittadini e visitatori.

L’intero programma è accompagnato da iniziative diffuse, momenti di animazione e occasioni di incontro, che contribuiscono a creare un’atmosfera di festa condivisa. In questo spirito, la cittadinanza è invitata ad addobbare le vie della città, partecipando attivamente alla costruzione di un contesto accogliente e suggestivo.

In caso di maltempo, la processione potrà essere rinviata, mentre le celebrazioni religiose saranno comunque garantite secondo programma.

La Festa di Santa Caterina si conferma così come uno degli appuntamenti più significativi per Varazze, capace di unire spiritualità, tradizione e valorizzazione culturale in un’esperienza condivisa che rafforza il senso di comunità.

L’Amministrazione comunale invita cittadini e ospiti a partecipare numerosi.

Per aggiornamenti e programma dettagliato:

Comune di Varazze – Ufficio Turismo