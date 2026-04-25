In arrivo ad Alassio il fascino della Commedia dell’Arte con "Il naufragato in mezzo al mar"

Mercoledì 29 aprile, alle ore 21, all’Ex Chiesa Anglicana di Alassio, andrà in scena lo spettacolo teatrale "Il naufragato in mezzo al mar, ovvero Isabella innamorata, il Capitano buggerato e la pena da subir", di Negiurama Pisanal detto Il Veneto.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale I Senzatetto, con il patrocinio dell’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio. Il ricavato sarà destinato alle attività benefiche promosse dall’associazione Amici di Padre Hermann, che collabora alla realizzazione della serata.

Attiva dal 1993, la Compagnia I Senzatetto è tra le realtà teatrali più longeve della Riviera ligure e si distingue per la produzione e la riproposizione di scenari della Commedia dell’Arte, parte della tradizione teatrale italiana.

Lo spettacolo porta in scena i personaggi classici del repertorio – tra cui Pantalone, Zanni e gli innamorati – interpretati da Sior M., Monica Alessio, Cristina Pessina, Mario Giudici, Tonino Pitasi, Paolo Sanguineti, Raffaella Simoncini e Nello Simoncini, in una narrazione dinamica e accessibile.

La regia è affidata a Nello Simoncini, che spiega: "Siamo una delle compagnie teatrali più esperte della Riviera ligure e l’unica a dedicarsi alla produzione e alla riproposizione strutturata di scenari della Commedia dell’Arte, espressione del modo storico italiano di fare teatro. La commedia 'Il naufragato in mezzo al mar' occupa un posto particolare nella nostra storia, essendo stato il primo lavoro come autori: nel 2026 ne celebreremo il trentennale. La sua natura di scenario mantiene ritmo, freschezza e originalità".

La trama prende avvio da una lettera che fa innamorare la giovane veneziana Isabella del catanese Flavio. Deciso a raggiungerla, il giovane parte per Venezia accompagnato dal servo Zanni, ma il viaggio si trasforma in un’avventura imprevista: un naufragio sconvolge i piani, dando origine a una serie di inganni e situazioni comiche orchestrate da servi astuti e da un Capitano fanfarone. Come nella tradizione della Commedia dell’Arte, gli eventi prendono sviluppi inattesi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 338 4569259 e 338 3573901.