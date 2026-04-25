Croce Bianca di Albenga, Ardoino confermato presidente: rinnovato il consiglio



Rinnovati i vertici della Croce Bianca di Albenga: confermato presidente Dino Ardoino, vice Piera Grasso. È questo l’esito delle elezioni che, recentemente, hanno ridisegnato il consiglio di amministrazione per il quadriennio 2026-2030.

A entrare nel nuovo direttivo sono Dino Ardoino, Claudio Vecchio, Massimo Delmastro, Angelo Varalli, Elia Ammirati, Piera Grasso e Salvatore Caruso. Nella prima riunione operativa il consiglio ha subito definito gli incarichi, puntando sulla continuità: Ardoino è stato riconfermato alla guida dell’ente, mentre la vicepresidenza resta a Grasso. All’unanimità è stato confermato anche Germano Christille nel ruolo di segretario.

“Tra le priorità– spiegano - c’è il tema del ricambio interno, con l’obiettivo di contrastare la crescente difficoltà nel reclutare nuovi militi, e le sfide legate all’entrata in vigore della riforma del Terzo settore, che dal 2026 introdurrà cambiamenti sia sul piano contabile sia su quello organizzativo”.

Resta centrale l’attività sul territorio, con l’impegno a rafforzare i servizi di assistenza e di emergenza a favore dei cittadini di Albenga e delle vallate limitrofe. Operano infatti sotto la Croce le sezioni di Villanova, Garlenda, Arnasco, Val Pennavaire ed Erli, presidi fondamentali per garantire interventi capillari.



