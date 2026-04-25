Cairo, alla casa di riposo "Baccino" una giornata dell'amarcord: i filmati d’epoca riaccendono ricordi ed emozioni

Una giornata all’insegna della memoria e della condivisione, dove le immagini del passato diventano ponte tra generazioni. Martedì 28 aprile, alle ore 15, la Casa di Riposo “Baccino” di Cairo Montenotte ospiterà un evento speciale dedicato agli ospiti della struttura e ai loro familiari, con l’obiettivo di far rivivere ricordi ed emozioni attraverso il linguaggio universale delle immagini.

L’iniziativa nasce dall’impegno dei Volontari di AVO Valbormida, da sempre attenti al benessere relazionale e affettivo delle persone anziane. Il progetto ha trovato una collaborazione pronta e convinta da parte del Museum Film Ferrania, della Fondazione “Baccino” e della Cooperativa “Il Faggio”, che hanno condiviso lo spirito dell’iniziativa contribuendo concretamente alla sua realizzazione.

Durante il pomeriggio saranno proiettati filmati d’epoca capaci di riportare alla memoria momenti della vita quotidiana, tradizioni e frammenti di storia locale. Non si tratterà soltanto di una visione collettiva, ma di un’occasione per stimolare il dialogo, risvegliare ricordi e favorire l’incontro tra ospiti e familiari in un clima di partecipazione e vicinanza.

Un appuntamento che guarda al passato per rafforzare il presente, restituendo valore alle storie personali e al patrimonio di memoria custodito da ogni anziano.

La Presidente di AVO Valbormida, insieme a tutti i volontari, esprime un sentito ringraziamento a quanti, con disponibilità e sensibilità, hanno reso possibile la realizzazione di questa significativa iniziativa, segno concreto di una comunità che continua a prendersi cura dei propri legami.