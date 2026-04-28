Albenga aderisce alla definizione agevolata dei crediti di natura tributaria e patrimoniale

Il Comune di Albenga aderisce alla facoltà prevista dalla Legge di Bilancio 2026 che consente ai Comuni di introdurre nel proprio ordinamento la definizione agevolata dei crediti di natura tributaria e patrimoniale, offrendo a cittadini e imprese la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria con una significativa riduzione, fino all’azzeramento in alcuni casi, di sanzioni e interessi.

"La misura, adottata nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e con particolare attenzione ai crediti di difficile esigibilità, consentirà di favorire il recupero della quota capitale di crediti difficilmente esigibili, liberando risorse utili per il bilancio comunale; stimolerà i contribuenti a regolarizzare la propria posizione grazie all’abbattimento di sanzioni e interessi; inoltre potrà contribuire a ridurre costi amministrativi e procedimenti giudiziari ancora pendenti", spiega il vice sindaco con delega al bilancio, Silvia Pelosi.

Potranno accedere alla definizione agevolata anche i debiti oggetto di ricorsi pendenti, in ogni stato e grado, alla data del 30 marzo 2026.

Sono previste modalità di pagamento flessibili: in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda oppure in forma rateale, senza richiesta di garanzie fideiussorie. In particolare, fino a 2.500 euro è previsto il pagamento in un’unica soluzione; da 2.501 a 5.000 euro fino a 3 rate mensili; da 5.001 a 15.000 euro fino a 6 rate mensili; oltre 15.001 euro fino a 12 rate mensili. La definizione agevolata sarà accessibile anche ai contribuenti già in regola con precedenti piani di rateizzazione emessi dall’ente.

"Questa scelta – conclude Silvia Pelosi – vuole offrire una risposta concreta a tante persone, famiglie e imprese che, spesso per difficoltà oggettive legate all’aumento del costo della vita o a vicende personali sfavorevoli, non sono riuscite ad adempiere pur volendolo. È una misura che tiene insieme equità, responsabilità e attenzione sociale, con l’auspicio di aiutare il maggior numero di cittadini a ritrovare serenità nella gestione dei propri doveri fiscali".

Per info contattare l’ufficio tributi del Comune di Albenga. Tel 0182 5685211/212/215.