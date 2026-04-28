Albenga approva il rendiconto 2025: bilancio solido, debito in calo e investimenti confermati senza aumenti fiscali

Il Consiglio Comunale di Albenga, nella seduta del 27 aprile 2026, ha approvato il Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2025 (votato favorevolmente dalla maggioranza e contro dalla minoranza), atto fondamentale che certifica l’andamento finanziario, economico e patrimoniale dell’Ente e ne attesta la solidità amministrativa.

Il documento che conferma la solidità economico-finanziaria dell’Ente e restituisce il quadro di un’amministrazione improntata a responsabilità e visione di lungo periodo, nella gestione delle risorse pubbliche.

“Abbiamo amministrato, e continuiamo ad amministrare, con la prudenza del buon padre di famiglia – ha sottolineato la vicesindaca Silvia Pelosi – in un contesto economico nazionale e internazionale segnato da forti incertezze, tensioni commerciali e ricadute che interessano anche il tessuto locale. In questo scenario il Comune, pur non disponendo di strumenti di politica economica propri, ha scelto di sostenere famiglie e imprese mantenendo una gestione rigorosa e senza aumentare la pressione fiscale, come già avvenuto negli anni difficili della pandemia”.

“Nonostante una congiuntura complessa e il rallentamento di alcuni settori il Comune di Albenga prosegue nel percorso di consolidamento dei conti e riduzione dell’indebitamento: il debito comunale è passato dai 32,3 milioni di euro del 2019 ai 26,17 milioni del 2025, pur con l’accensione di nuovi mutui destinati a opere strategiche, come il secondo lotto del cimitero di Leca e il completamento del ripristino di Lungo Centa Croce Bianca.

Tra gli interventi più rilevanti, si inserisce anche l’operazione di recupero dell’ex Cinema Astor, sostenuta dagli standard edilizi versati per l’intervento dell’ex Ortofrutticola e che sarà completata attraverso un mutuo da 1,6 milioni previsto nel 2026” continua Silvia Pelosi.

Confermata anche una gestione prudenziale attraverso adeguati accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, a tutela dell’equilibrio finanziario e nell’ottica di una programmazione responsabile.

L’ente ha destinato risorse significative ai principali settori di intervento, confermando le priorità dell’amministrazione.

Alla polizia locale e amministrativa sono stati assegnati 2,37 milioni di euro, con un incremento delle entrate derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada, ottenuto grazie al potenziamento dei controlli sul territorio.

Per istruzione e diritto allo studio sono stati stanziati quasi 1,5 milioni di euro, destinati a garantire servizi essenziali come mensa, trasporto scolastico e supporto alle famiglie.

Il settore cultura può contare su oltre 421 mila euro, mentre il turismo beneficia di più di 1 milione di euro, sostenuti anche dall’imposta di soggiorno, in crescita grazie all’aumento dei flussi turistici e agli eventi organizzati in città.

Alla tutela del territorio e dell’ambiente sono stati destinati 6,7 milioni di euro, rappresentando una delle voci più consistenti del bilancio. Per viabilità e infrastrutture lo stanziamento supera i 2 milioni di euro.

Infine, ai servizi sociali e alla famiglia sono stati destinati 3,9 milioni di euro, a conferma dell’attenzione dell’ente al welfare e ai servizi alla persona.

Nel 2025 il comune di Albenga ha investito in opere pubbliche, la vicesindaca Pelosi spiega: “Significativo il fronte delle opere pubbliche realizzate o programmate nel 2025, con investimenti su scuole e patrimonio comunale, cimiteri, sicurezza idraulica, verde pubblico, parchi gioco, abbattimento delle barriere architettoniche, riqualificazione stradale e viabilità forestale.

Tra i principali interventi previsti figurano diverse opere su edifici pubblici, infrastrutture e servizi alla cittadinanza.

Sono stati destinati 346 mila euro agli stabili comunali e alle scuole, mentre oltre 555 mila euro riguardano i cimiteri, con interventi sul cimitero di Leca per il secondo lotto dei loculi e sul cimitero di Lusignano.

Per il ripristino della funzionalità idraulica di rii e canali sono previsti 609 mila euro, a cui si aggiungono 379 mila euro per la cura del verde pubblico e dei parchi gioco.

Ulteriori 446 mila euro sono stati stanziati per marciapiedi e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, mentre 663 mila euro sono destinati all’intervento sul Lungo Centa Croce Bianca.

Tra le opere che il Sindaco Riccardo Tomatis ha voluto ricordare inoltre la depurazione, la messa in sicurezza idrogeologica del territorio e il progetto per la sistemazione dell’ex cinema Astor: “Siamo molto soddisfatti di quanto realizzato nel corso del 2025, frutto di un lavoro sinergico tra la maggioranza consiliare e tutti gli uffici comunali, che desidero ringraziare per l’impegno e la professionalità dimostrati. L’approvazione del Rendiconto della Gestione 2025 rappresenta non solo un adempimento fondamentale, ma fotografa le risultanze di un’amministrazione che, con senso di responsabilità e visione, ha operato guardando sempre all’interesse della città e dei cittadini. Questo continuerà a essere il nostro faro anche nei prossimi anni.

Naturalmente sarebbe auspicabile poter contare su maggiori risorse, che ci consentirebbero di fare ancora di più. Amministrare significa però confrontarsi quotidianamente con un bilancio e con finanziamenti non sempre facili da ottenere. Proprio per questo ritengo importante sottolineare i risultati concreti raggiunti.

Sono stati investiti 7 milioni di euro per la messa in sicurezza idraulica di Rio Carenda, Rio Fasceo e Carendetta, un intervento strategico che ha messo in sicurezza una vasta porzione di territorio strettamente legata al comparto florovivaistico. A questo si aggiungono 6 milioni di euro, in parte cofinanziati dal Comune, per il collettamento di Vadino alla depurazione: un’opera epocale che ci porterà alla depurazione completa dei reflui di Albenga e che molte amministrazioni hanno cercato di realizzare senza riuscirci.

Stiamo inoltre intervenendo sui cimiteri per rispondere alle necessità della città e abbiamo già il progetto per la riqualificazione dell’ex cinema Astor. Il progetto ha ottenuto il via libera dei Vigili del Fuoco; la Soprintendenza ha richiesto integrazioni che stiamo producendo e procederemo con un mutuo per realizzare questo importante intervento, che restituirà alla città un nuovo spazio polifunzionale, con una sala da circa 200 posti destinata a congressi, convegni e spettacoli teatrali.

Il 2025 ha visto dunque la realizzazione di molte opere e l’avvio di diverse progettazioni, gettando basi solide per proseguire il nostro mandato e realizzare ancora molto per Albenga. Il Rendiconto approvato dal Consiglio testimonia questa solidità amministrativa e conferma una direzione chiara: continuare a investire, programmare e lavorare con serietà per il futuro della nostra comunità.”

Il Rendiconto 2025 fotografa inoltre una condizione economica definita virtuosa dall’Amministrazione, nonostante i maggiori prelievi imposti agli enti locali dal Governo e il perdurare di costi crescenti legati a inflazione e gestione dei servizi.

“Il bilancio di Albenga è sano – è stato ribadito dalla maggioranza – frutto di un lavoro di squadra che ha saputo coniugare risparmio, mantenimento dei servizi, investimenti e capacità di reagire alle difficoltà senza scaricare costi sui cittadini”.

A confermare la correttezza dell’impianto contabile, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha attestato la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed espresso giudizio positivo per l’approvazione del documento.

Un rendiconto che, nelle parole dell’Amministrazione, “tutela il presente e semina per il futuro”, confermando un percorso di stabilità finanziaria, attenzione ai servizi e sviluppo sostenibile per la città.