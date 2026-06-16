Il presidente Bucci incontra l'ambasciatrice del Vietnam Nguyen Phuong Anh: "Vietnam partner strategico per la crescita e l'innovazione"

Si è tenuto presso la sede della Regione Liguria in Piazza De Ferrari l'incontro istituzionale tra il presidente Marco Bucci e l'ambasciatrice della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia, H.E. Nguyen Phuong Anh. L'ambasciatrice, che ha assunto l'incarico nel corso di quest'anno, è stata accompagnata tra gli altri da Sandra Scagliotti, console onoraria del Vietnam a Torino.



"Accogliamo con grande piacere l'ambasciatrice Nguyen Phuong Anh in Liguria – dichiara il presidente Marco Bucci –. Il Vietnam è un partner di crescente interesse e questo incontro rappresenta un'importante occasione per rafforzare i rapporti istituzionali ed economici, valorizzando le opportunità di collaborazione tra i nostri territori e le rispettive eccellenze. Penso in particolare ai settori della blue economy e dell'high tech, senza dimenticare il contributo fondamentale del sistema universitario e della ricerca, ambiti nei quali la Liguria può mettere a disposizione competenze e know-how di livello internazionale. Siamo convinti che da questo dialogo possano nascere nuove sinergie capaci di generare valore, innovazione e crescita reciproca".



I rapporti con il Vietnam si inseriscono in un percorso già avviato. Nel 2025 il cluster portuale genovese ha effettuato una missione nel Paese asiatico e, nello stesso anno, Liguria International ha promosso una "Giornata Paese" dedicata al Vietnam, a conferma dell'interesse reciproco a consolidare le relazioni e sviluppare nuove opportunità di collaborazione.