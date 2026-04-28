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Politica | 28 aprile 2026, 13:44

Albenga, Lugani e Casa: “Stimoli e proposte avanzate dalla minoranza diventati impegni concreti”

I consiglieri di opposizione sul tema della sistemazione di via Nazario Sauro, della rotonda di via Milano e la conclusione dei lavori in Vico Folchero

Albenga, Lugani e Casa: “Stimoli e proposte avanzate dalla minoranza diventati impegni concreti”

“Dal Consiglio Comunale di ieri emerge un dato politico chiaro: gli stimoli e le proposte avanzate dalla minoranza, pur accolti inizialmente con una certa resistenza da parte della maggioranza sono stati di fatto presi in considerazione”.

Sono i consiglieri albenganesi di minoranza Guido Lugani e Marina Casa a intervenire così dopo la seduta del parlamentino cittadino, con il riferimento ad alcuni lavori pubblici.

“Nonostante il voto contrario alle nostre mozioni - continuano i due consiglieri nella loro nota - l’Amministrazione ha successivamente assicurato interventi concreti su temi che avevamo sollevato con forza. Parliamo in particolare della sistemazione viaria e del marciapiede di via Nazario Sauro, oggi in condizioni a dir poco precarie, della realizzazione della rotonda di Via Milano (da tre anni ancora in forma provvisoria all’ingresso della città) e della conclusione dei lavori in Vico Folchero, nel Centro Storico di Albenga, fermi da circa due anni”.

“Abbiamo inoltre sollecitato un intervento complessivo su piazza Corridoni - continuano Lugani e Casa -, chiedendo il completamento dell’ex cinema Astor e la riqualificazione delle aree esterne, affinché uno spazio strategico per la città possa finalmente essere restituito alla piena fruizione dei cittadini”.

“Come gruppo di minoranza riteniamo importante aver contribuito a portare risultati concreti per Albenga. Resta tuttavia evidente che una maggiore apertura e collaborazione da parte della maggioranza consentirebbe di accelerare i tempi e di evitare contrapposizioni politiche spesso sterili, nell’interesse esclusivo della comunità” concludono.

Redazione

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