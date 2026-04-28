Savona 2027, Invernizzi (FdI): "Giunta Russo senza visione, città paralizzata e mancanza di etica istituzionale"

A un anno dalle prossime elezioni amministrative, il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Rocco Invernizzi, traccia un bilancio durissimo sull’operato del sindaco Marco Russo e della sua giunta, descrivendo una Savona in pieno declino e priva di una guida strategica.

​"Siamo di fronte a un capoluogo che ha smesso di sognare in grande nonostante le numerose eccellenze del tessuto industriale e commerciale," dichiara Invernizzi. "Mentre Savona dovrebbe essere il cuore pulsante dell’economia del Nord-Ovest con il suo porto, ci ritroviamo con una città paralizzata dai cantieri, una raccolta differenziata che non decolla e un senso di insicurezza diffuso per non parlare delle opere pubbliche completamente assenti; vedi lo stadio Bacicalupo . La mancanza di prospettive per i giovani è il segnale più allarmante di una visione politica totalmente assente".

​Il capogruppo in Regione di FdI non risparmia critiche nemmeno sul fronte della mobilità e della gestione del traffico, definendo la situazione attuale "insostenibile per cittadini e commercianti", vittime di una programmazione della viabilità priva di coordinamento".

​L’affondo più pesante è però rivolto all’assessore Elisa Di Padova, finita al centro delle polemiche dopo l’incidente stradale causato dall’assunzione di alcol.

​"È una questione di credibilità e rispetto per le istituzioni," incalza Invernizzi. "L’assessore Di Padova detiene deleghe fondamentali proprio sul mondo giovanile e sull’educazione al rispetto delle regole. Essere la prima a violarle, mettendo a rischio la propria e l’altrui incolumità, è un segnale pessimo verso la cittadinanza. Chi rappresenta le istituzioni deve dare l’esempio, non essere il protagonista di simili episodi".

​Invernizzi conclude chiedendo un cambio di passo immediato: "Savona non può restare in ostaggio dell’inefficienza e delle contraddizioni etiche. I cittadini meritano un’amministrazione che lavori per il lavoro, la sicurezza e il futuro, non un governo cittadino che si limita all'ordinaria amministrazione, e pure fatta male".