Celle, sbarca il service dei Rotary Club del Ponente Ligure dedicato alla medicina preventiva

Dopo un avvio che ha già coinvolto oltre 100 cittadini nelle prime tappe dell’11 e 12 aprile, il progetto Salute e Medicina Digitale promosso dai Rotary Club del Ponente Ligure entra ora nel vivo e torna sul territorio con un nuovo appuntamento: domenica 26 aprile, a Celle Ligure, dalle ore 9.00 alle 14.30, con screening gratuiti aperti a tutta la cittadinanza.

Nel Ponente Ligure si consolida così un modello di prevenzione concreta, capace di unire innovazione tecnologica e presenza diretta sul territorio per rispondere in modo efficace ai bisogni della comunità. Il progetto, promosso dal Distretto Rotary 2032, proseguirà fino al 13 giugno portando una clinica mobile tra Varazze e Sanremo, con l’obiettivo di intercettare precocemente patologie croniche e diffondere una cultura della salute sempre più consapevole.

I risultati delle prime tappe confermano l’importanza dell’iniziativa. Il progetto ha preso il via l’11 aprile a Garlenda e ha registrato fin da subito una partecipazione significativa: tra sabato 11 e domenica 12 aprile, nelle tappe di Garlenda, Albenga e Ceriale, oltre 100 cittadini hanno usufruito degli screening gratuiti offerti dai Rotary Club di Alassio e Albenga. Gli esami effettuati hanno evidenziato, in alcuni casi, situazioni di criticità che richiedono ulteriori approfondimenti clinici, dimostrando concretamente quanto la prevenzione sia fondamentale. Individuare precocemente possibili patologie consente infatti di intervenire tempestivamente, con benefici rilevanti per la salute e la qualità della vita delle persone.

Il cuore operativo del progetto è rappresentato da un’unità medica mobile distrettuale, una vera e propria clinica itinerante dotata di strumentazioni diagnostiche di ultima generazione. Grazie al supporto di personale sanitario volontario qualificato, i cittadini possono accedere a esami non invasivi e ad alta precisione, fondamentali per la diagnosi precoce di diverse patologie. Tra queste rientrano le malattie cardiovascolari e l’ictus, attraverso l’elettrocardiogramma e il monitoraggio dei parametri ematici; il diabete, tramite analisi del sangue capillare; e le patologie oculari, con particolare attenzione alla maculopatia, grazie all’utilizzo dell’OCT maculare, una tecnologia di tomografia a coerenza ottica.

Il percorso clinico è strutturato in modo semplice e rapido: accoglienza del cittadino, raccolta delle informazioni sanitarie di base, esecuzione dei test e consegna immediata dei risultati, accompagnati da indicazioni utili da condividere successivamente con il proprio medico curante.

L’iniziativa rappresenta anche un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e terzo settore. Il progetto vede infatti la partecipazione del Comitato Macula, della Croce Rossa Italiana e dell’Avis, con il patrocinio dei Comuni coinvolti e la collaborazione delle ASL territoriali.

Come sottolineato dal Governatore del Distretto Rotary 2032, Luigi Gentile, questo service conferma l’attenzione prioritaria verso la medicina digitale come risposta ai bisogni reali delle comunità locali, in coerenza con il messaggio internazionale “Unite for Good” e con il recente protocollo d’intesa nazionale dedicato allo sviluppo delle terapie digitali nei territori.

Anche Simona Salvemini, Presidente del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua e capofila del progetto, evidenzia il valore dell’impegno collettivo che rende possibile l’iniziativa, ringraziando le istituzioni e tutti i volontari – medici, infermieri e farmacisti – che contribuiscono a portare la prevenzione direttamente tra le persone, con l’obiettivo di raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini, in particolare nelle fasce più fragili della popolazione.

Gli screening sono completamente gratuiti e accessibili previa prenotazione, secondo le modalità indicate a livello locale, come farmacie, uffici comunali o contatti telefonici riportati sulle locandine dei singoli Club.

Il calendario degli appuntamenti prevede, dopo le tappe già svolte l’11 aprile a Garlenda e il 12 aprile ad Albenga, i seguenti incontri: il 26 aprile a Celle Ligure, il 6 maggio a Rossiglione, il 23 maggio ad Alassio, il 30 maggio in Valle Argentina, il 6 giugno a Perinaldo e il 13 giugno a Pieve di Teco.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 347 29 48 547.