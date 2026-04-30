Loano, approvato il bilancio consuntivo 2025: “Una gestione solida, attenta e coerente con gli obiettivi programmati”

Nella seduta di ieri, mercoledì 29 aprile, il Consiglio comunale di Loano ha approvato a maggioranza il bilancio consuntivo per l'esercizio 2025.

Come ha evidenziato l'assessore a bilancio e tributi Enrica Rocca, i dati del rendiconto evidenziano “una gestione solida, attenta e coerente con gli obiettivi programmati” e un'azione economico-finanziaria “improntata alla prudenza e al controllo della spesa, senza rinunciare alla qualità dei servizi erogati. L'analisi dei servizi a domanda individuale evidenzia un costante impegno nel mantenere un equilibrio tra costi e ricavi, in un contesto segnato dall'aumento dei prezzi delle materie prime e delle utenze. Servizi fondamentali per la comunità, quali la mensa scolastica, gli impianti sportivi, le attività sociali e le iniziative turistiche, sono stati garantiti con continuità, mantenendo elevati standard di efficienza ed efficacia, pur nel rispetto dei vincoli di bilancio”.

Il rendiconto dimostra inoltre “la capacità dell'Ente di intercettare risorse esterne, in particolare attraverso i finanziamenti del Pnrr, che hanno consentito di accelerare il processo di digitalizzazione e di innovazione dei servizi pubblici. Questo documento, quindi, non rappresenta soltanto la chiusura dell'esercizio finanziario, ma costituisce anche una base solida per le scelte future, permettendo all'amministrazione di affinare ulteriormente gli strumenti di programmazione e di intervenire con maggiore efficacia sulle priorità del territorio”.

Nel dettaglio, l'anno 2025 dalle risultanze del consuntivo registra “un buon andamento della situazione finanziaria dell'Ente con un positivo ritorno sulla città sotto vari punti di vista”.

Si segnala l'avvio di importanti opere pubbliche e numerosi interventi di manutenzione sul territorio sia ordinari che straordinari. Tra questi si segnalano: il completamento del restyling dei “caruggetti orbi” per 140 mila euro; il completamento dei lavori dell'arena estiva del Giardino del Principe per 221 mila euro; la sistemazione dei marciapiedi del tratto di levante di corso Roma per 600 mila euro; la manutenzione straordinaria della videosorveglianza per 80 mila euro; la messa in sicurezza del PalaGarassini (con il consolidamento degli appoggi degli archi di legno lamellare) per 135 mila euro; l'asfaltatura della passeggiata di ponente per 100 mila euro, la messa in sicurezza di parte della via per Verzi per 72 mila euro.

Durante lo scorso anno la diminuzione della spesa per le utenze ed un incremento dell'attività di verifica e monitoraggio degli accertamenti ha consentito di determinare buoni risultati della gestione ed un positivo avanzo di amministrazione. La diminuzione di trasferimenti per cause indipendenti dall'amministrazione non ha intaccato l'attività sul fronte della promozione culturale e turistica che con risorse proprie l'Ente ha mantenuto su alti livelli.

L'imposta di soggiorno ha consentito di incassare circa 485 mila euro che, sulla base degli accordi a livello provinciale, sono stati destinati al 35% per la copertura di spese di manutenzioni ordinarie, al 12% per il versamento della quota dell'accordo provinciale della camera di commercio, al 3% per iniziative legate al progetto “Finale-Pietra Ligure-Loano” e per il 50% ad attività di promozione e progetti di ristrutturazione dell'offerta e della comunicazione turistica, tutte attività finanziate anche con risorse proprie del Comune.

“In generale – ha proseguito Enrica Rocca – l'amministrazione comunale ha proseguito nell'obiettivo d'attuazione di una politica di razionalizzazione della spesa finalizzata a destinare le risorse a disposizione ai settori maggiormente critici e nel contempo mantenendo attivi tutti i servizi a disposizione della cittadinanza attivando altresì una corposa politica di promozione turistica. L'erogazione di fondi statali, affiancata all'utilizzo dell'avanzo di bilancio per far fronte soprattutto a spese di investimento, ha consentito di mantenere l'equilibrio di bilancio e di disporre della cassa necessaria per far fronte alle spese programmate. Il rigoroso rispetto dei termini di tempestività dei pagamenti previsti dalla normativa ha consentito di non dover accantonare risorse ulteriori.

Il risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2025 presenta un avanzo di amministrazione di 13 milioni e 785 mila euro circa, di cui circa 3 milioni e 960 mila disponibili: “Grazie alla disponibilità di questo risultato di amministrazione – ha notato ancora l'assessore Rocca – quest'anno sarà possibile nell'immediato utilizzare quote destinate e vincolate dell'avanzo per proseguire nell'attuare importanti interventi di manutenzione straordinaria nella nostra città in particolare per quanto riguarda la viabilità e le manutenzioni del patrimonio dell'ente”.

“In conclusione, possiamo affermare che il rendiconto 2025 restituisce l'immagine di un Comune capace di coniugare rigore finanziario e qualità dei servizi, innovazione amministrativa e attenzione ai bisogni della comunità. Un risultato che è frutto del lavoro congiunto dell'amministrazione, degli uffici comunali e di tutti i soggetti che contribuiscono quotidianamente al buon funzionamento dell'Ente”, ha concluso Rocca.