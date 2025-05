Retroporto Varazze, scattano i lavori del secondo lotto della T1

Sono partiti nei giorni scorsi con le operazioni delle ruspe i lavori del secondo lotto sull'area T1 retroportuale di Varazze.

"La ditta ha ritirato il permesso a costruire per la cinturazione e partiranno con la fondazione e i box - ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini - Lavori che sono coerenti con il vecchio Piano Urbanistico Operativo (PUO)".

Per quanto riguarda i restanti interventi sono nella fase della conferenza dei servizi ed entro fine anno dovrebbero arrivare le autorizzazioni per un via libera dei lavori previsto per l'inizio del 2026.

Sono previsti oneri a scomputo per un 1 milione e mezzo di euro.

"A breve verrà incassata la prima rata da 400mila euro che verrà investita per la manutenzione sul territorio. La scansione del cronoprogramma prevede quindi le opere pubbliche prima delle private" ha proseguito Piacentini.

Nelle modifiche al PUO è stata prevista la dotazione di oltre 300 parcheggi per 10mila metri quadrati e 3000 metri quadrati di aree pubbliche verdi, con la passeggiata che verrà ultimata e servirà per ricucire il tessuto urbano dal centro storico alla nuova porzione varazzina.

Attenzione è stata posta anche alla riqualificazione dell'ex campo sportivo Pino Ferro con l'insefimento all'interno della convenzione.



Il perimetro verrà demolito e sarà presente una grande area verde con all'interno un parcheggio. Al centro sorgerà il palazzetto dello sport con la realizzazione che non sarà a carico del soggetto attuatore ma sono inserite in convenzione le ipotesi progettuali che dovranno presentare e che verranno scelte dall'amministrazione per poi andare a ricercare un finanziamento.

Nella zona della stazione ferroviaria sarà invece presente un parcheggio a tre piani.

"Questo consentirà anche l'allargamento della nuova piazza della stazione che verrà completamente riqualificata e i parcheggi verranno razionalizzati. C'è già un indirizzo della giunta affinchè si possano agevolare i cittadini fruitori del treno per renderla una zona Ztl funzionale così all'utilizzo" ha puntualizzato il vicesindaco e assessore varazzino.

Dal sottopassaggio ferroviario verrà completamente riqualificata via San Rocco con una nuova pavimentazione e verrà allargato il marciapiede dando così un nuovo decoro a Piazza XXIV Maggio ricucendo la parte del borgo di San Nazario con la zona.

Fuori dal perimetro della T1 verrà inoltre avviata la riqualificazione della sala congressi del Palazzetto dello Sport che prevederà la riprogettazione della controsoffittatura, l'adeguamento dell'insorizzazione, la creazione di servizi igienici, il rinnovo degli impianti di illuminazione, riscaldamento, raffrescamento, miglioramento dei serramenti e della copertura oltre ad un nuovo arredo interno funzionale e moderno.