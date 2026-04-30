"Borghetto Domani": "La nostra serietà ha evitato il rinvio del voto sul rendiconto"

L'opposizione attacca l'operato dell'amministrazione comunale. "Purtroppo si è verificata una grave leggerezza da parte della maggioranza del sindaco Canepa", commentano i consiglieri del gruppo "Borghetto Domani".

"Entro il 30 aprile la legge prevede l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. A Borghetto il punto era in discussione nel consiglio di ieri, ma per un errore materiale i consiglieri hanno ricevuto un documento fondamentale, la relazione del revisore dei conti, in forma incompleta. Siamo certi che si sia trattato di un errore e non di un atto volontario, ma tra i doveri della maggioranza, in particolar modo del Presidente del Consiglio e dell'assessore che istruisce la pratica, in questo caso il sindaco Canepa, c'è la verifica della completezza della documentazione da mettere a disposizione di tutti i consiglieri".

"Sarebbe bastato che un solo consigliere lo chiedesse, e si sarebbe dovuta rinviare la discussione sul documento al successivo Consiglio, comportando il mancato rispetto dei termini di legge e il conseguente rallentamento di alcune attività dell'Ente. Un'altra minoranza avrebbe posto il problema creando una difficoltà al Comune. Noi siamo diversi: la nostra priorità sono i cittadini del Comune di Borghetto. Abbiamo esaminato la documentazione in un tempo minore del dovuto e, per non intralciare l'attività del Comune, abbiamo ritenuto opportuno non chiedere alcun rinvio e discutere ugualmente la pratica".

"Con il nostro comportamento non abbiamo inteso sottovalutare il problema, che è grave, ma mettere davanti a ogni cosa gli interessi dei cittadini di Borghetto. Ci auguriamo che la maggioranza lo abbia compreso e perciò, in futuro, faccia maggiore attenzione su un tema delicato come l'informazione dei consiglieri comunali", conclude l'opposizione.