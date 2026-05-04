Cengio, approvato il rendiconto 2025: avanzo da 1,7 milioni di euro

Il Consiglio comunale di Cengio ha approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2025, confermando un risultato ampiamente positivo. L’avanzo di amministrazione ammonta a 1.740.663,81 euro, di cui 862.960,26 euro immediatamente disponibili e utilizzabili.

Un dato che, secondo l’amministrazione, è il frutto di una gestione “attenta e oculata” delle risorse finanziarie, ma anche del lavoro degli uffici comunali, che hanno supportato l’attività politica con competenza e professionalità nel perseguimento degli obiettivi programmati.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Dotta: "L’ottimo risultato ancora una volta raggiunto ci permetterà di amministrare con meno incertezza e affrontare con maggiore tranquillità la gestione di tutte le incombenze amministrative".

Una quota dell’avanzo sarà destinata alla realizzazione delle opere già inserite nel documento di programmazione economica 2025-2027, mentre un’altra parte verrà utilizzata per la gestione dell’ordinaria amministrazione, con particolare attenzione ai servizi sociali.

Il sindaco ha poi aggiunto che ulteriori risorse saranno accantonate per far fronte con tempestività a eventuali emergenze: "Continueremo a gestire il bilancio con spirito imprenditoriale e serietà amministrativa, evitando scelte azzardate e improvvisate che non ci appartengono", conclude Dotta.