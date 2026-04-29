Liguria, ponte del Primo Maggio verso il "sold out": prenotazioni al 90%

Sarà un ponte del Primo Maggio da tutto esaurito il prossimo, ormai prossimo a cominciare, per la Liguria. A poche ore dall'inizio del lungo fine settimana, le strutture ricettive liguri registrano numeri da record, con una media di occupazione delle camere che oscilla tra il 90% e il 95%.

Un risultato che assume ulteriore valore considerando che una quota sempre più consistente di visitatori sceglie di organizzare il soggiorno anche a ridosso della partenza. Una tendenza che, grazie alle previsioni meteo favorevoli unite alla sospensione dei principali cantieri sulle autostrade liguri, potrà contribuire a un ulteriore incremento dei flussi nei prossimi giorni.



“I dati confermano ancora una volta la grande attrattività della Liguria, capace di intercettare flussi turistici consistenti già nei mesi primaverili – commenta l’assessore al Turismo Luca Lombardi –. Le percentuali di occupazione, alte e in continua crescita, sono il preludio di una stagione estiva che si preannuncia particolarmente positiva per tutto il territorio regionale. Ma sono anche la dimostrazione che il lavoro portato avanti in questi anni per la destagionalizzazione dell’offerta turistica sta dando segnali concreti ed efficaci. Lo dimostrano gli ottimi numeri registrati anche nei cosiddetti mesi 'spalla', con una presenza sempre più distribuita in tutto l’anno. Un percorso che intendiamo continuare a rafforzare, per rendere la Liguria una destinazione competitiva e attrattiva 365 giorni l’anno”.

Proprio in tal senso, per quanto riguarda la giornata di domani, giovedì 30 aprile, i concessionari autostradali segnalano sulla rete ligure intenso traffico verso le località di mare. In particolare, sul savonese sulle tratte di competenza Aspi e Concessioni del Tirreno la A10 vedrà il cosiddetto “bollino rosso” in direzione ponente dalle 16 alle 19, con il livello di traffico inferiore comunque durante tutto il pomeriggio già a partire dalle ore immediatamente successive al mezzogiorno. Discorso identico per la A6 in direzione del mare, mentre va ricordato che scatterà proprio nel pomeriggio di domani lo stop ai cantieri su tutta la rete autostradale provinciale con due corsie di marcia libere nei sensi soggetti al maggior flusso.