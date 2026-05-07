Altare, manutenzione del verde pubblico: interventi sui platani per sicurezza e decoro urbano

Proseguono gli interventi di manutenzione del verde pubblico sul territorio comunale di Altare. Nei giorni scorsi l’amministrazione Briano ha avviato una serie di lavori dedicati in particolare alla potatura dei platani in viale Riccardo de Caroli, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza a pedoni e automobilisti e preservare il decoro urbano.

L’intervento rientra nelle attività ordinarie di cura e monitoraggio del territorio portate avanti dal Comune, parallelamente all’organizzazione del calendario degli eventi estivi che animeranno il paese nei prossimi mesi.

“Continuiamo a lavorare non solo per offrire momenti di svago e socialità, ma anche per mantenere il nostro paese bello, ordinato e sicuro”, fanno sapere dall’amministrazione comunale.