Cinghiali in città, momento di paura davanti alle scuole Colombo, una mamma: "E' stato un attimo, poteva colpire un bambino"

"Se avesse preso un bambino o una persona di schiena potevano cadendo farsi veramente male".

Così una mamma che ieri in via Caboto davanti alla scuola elementare Colombo ha assistito al passaggio di un cinghiale in mezzo proprio ai bambini e ai genitori. Con l'ungulato che ha colpito una donna.

"E' stata veramente una cosa velocissima, erano le 8 e 40-50 persone a quell'ora ci sono sempre ogni giorno. È stato un attimo, un gruppo di papà si dirigeva il Duomo e spaventati hanno detto di fare attenzione - il racconto della donna - Mi sono spostata pensando fosse un cane e ho visto il cinghiale. Una signora si stava girando e l'animale l'ha presa in pieno e si è diretto verso via Giuria".

" È stata una frazione di secondo, alcuni non se ne sono neanche accorti. Mi sono spaventata e ho detto a mio figlio di stare fermo. Se non mi fossi spostata avrebbe preso anche a me" conclude la mamma savonese.

All'incirca alla stessa ora un cinghiale aveva prima ferito una persona in via dei Partigiani davanti alla Questura e successivamente un'altra in Piazza del Popolo (entrambe sono state soccorse dalle ambulanza e trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, per la seconda donna disposto un codice giallo) dopo aver scorrazzato in mezzo ai banchi del mercato ortofrutticolo.

In Corso Mazzini un esemplare era rimasto all'interno dell'area dell'asilo nido "Piramidi" tra la paura generale. L'ispettore della polizia locale Luciano Angeleri era riuscito poi con non poche difficoltà a farlo uscire rischiando anche di essere colpito

Gli avvistamenti degli ungulati non sono mancati nella mattinata di ieri anche in Piazza Saffi, via Piave, via Mentana e nei pressi del Liceo Della Rovere dove erano intervenuti la vigilianza faunistica regionale e la polizia locale. Ma l'animale aveva fatto perdere le sue tracce. In via Venezia ha sfondato il portone di un condominio.