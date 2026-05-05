Settant’anni insieme: l’abbraccio di Finale Ligure a Maddalena e Salvatore

La comunità di Finale Ligure celebra con grande emozione Maddalena Marenco e Salvatore Finocchiaro, che hanno raggiunto il meraviglioso traguardo dei 70 anni di matrimonio.

"Settant’anni di vita condivisa rappresentano un esempio raro e prezioso di amore, dedizione e reciproco sostegno - si legge in una nota firmata dal Comune - La loro unione è testimonianza autentica di valori solidi, costruiti giorno dopo giorno con pazienza, rispetto e affetto sincero. In un tempo in cui tutto sembra scorrere veloce, la loro storia ci ricorda quanto sia importante custodire e coltivare i legami più profondi. Il loro percorso è fonte di ispirazione per le nuove generazioni e motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità. Hanno attraversato epoche, cambiamenti e sfide, sempre fianco a fianco, dimostrando che l’amore vero sa resistere e rinnovarsi nel tempo".

"A Maddalena e Salvatore giungano le più sentite congratulazioni da parte dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini, con l’augurio di continuare a condividere ancora tanti momenti di serenità e gioia", concludono dal Comune finalese.