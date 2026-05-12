Estate 2026, giro di vite sulla sicurezza: nuove regole per spiagge e stabilimenti

Come ogni anno, anche per il 2026 la Capitaneria di Porto di Savona e l’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga si preparano ad assolvere i propri compiti d’istituto legati alla stagione balneare. Sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Genova, gli uffici marittimi metteranno in campo risorse umane e mezzi navali per le consuete attività di presidio della costa di giurisdizione, a tutela della vita umana in mare e per la prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti.

A tal fine, nei giorni scorsi sono state emanate le ordinanze di sicurezza balneare: l’Ordinanza n. 49 del 06/05/2026 per la giurisdizione di Savona e l’Ordinanza n. 43 del 07/05/2026 per quella di Loano-Albenga, entrambe pubblicate sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di Porto, www.guardiacostiera.it, e finalizzate alla regolamentazione delle attività balneari sugli arenili e negli specchi acquei prospicienti.

I provvedimenti adottati ricalcano il medesimo schema, pur nel rispetto delle specifiche peculiarità locali.

Tra le principali novità introdotte, spicca l’obbligo per gli stabilimenti balneari — in attuazione delle Linee guida della Regione Liguria — di garantire, dal 15 maggio al 15 settembre, il servizio di salvamento con la presenza di addetti brevettati all’assistenza dei bagnanti.

In linea con il Decreto Ministeriale 85/2024, gli assistenti ai bagnanti, oltre al brevetto di salvamento rilasciato da un ente riconosciuto, dovranno essere in possesso dell’abilitazione al soccorso con l’utilizzo del defibrillatore e di un certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell’attività sportiva non agonistica.

Un’ulteriore novità riguarda l’introduzione della bandiera verde, destinata a segnalare il servizio attivo e le condizioni meteo-marine favorevoli alla balneazione.

Infine, la Regione Liguria ha aggiornato la dotazione minima dei presidi sanitari, definendo consistenza e tipologia del materiale di primo soccorso che dovrà essere disponibile in ogni struttura balneare.

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Savona, C.V. (CP) Matteo Lo Presti, ha assicurato il massimo impegno per garantire una stagione estiva sicura, organizzata ed efficiente, a beneficio della comunità savonese e del sistema economico costiero.

Per le emergenze in mare, si rinnova l’invito a contattare il numero gratuito 1530, attivo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale. La Guardia Costiera raccomanda inoltre di non avventurarsi in località isolate, rispettare le norme per una balneazione sicura, verificare l’efficienza dell’unità e delle dotazioni di sicurezza prima della navigazione e prestare attenzione alle previsioni meteorologiche della zona di interesse.