Agricoltura, Bergesio e Cavandoli (Lega): "Rinviata entrata in vigore del deflusso ecologico, salvaguardia per il settore"

"È stato approvato all'unanimità l'emendamento che proroga i termini per il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico e per gli adeguamenti delle derivazioni idriche. Un risultato importante, frutto dell'impegno parlamentare della Lega nel DDL 'ColtivaItalia', che garantisce più tempo per completare un percorso tecnico e scientifico complesso. Lo slittamento delle scadenze permetterà alle Autorità di bacino distrettuali di completare studi e monitoraggi sul campo, così da definire criteri fondati su dati scientifici e sulle specifiche caratteristiche dei territori. Il termine per il completamento delle sperimentazioni viene quindi rinviato dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2027, mentre quello per gli adeguamenti tecnici delle derivazioni passa dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027. Una scelta particolarmente importante alla luce delle difficoltà legate alla scarsità idrica e agli eventi climatici, che hanno messo sotto pressione il comparto agricolo. Un intervento che permette di coniugare tutela ambientale e attività produttive, salvaguardando i nostri fiumi senza penalizzare l'agricoltura, permettendo l'applicazione di deroghe ai prelievi idrici fondamentali per la produzione agricola italiana".

Così i parlamentari della Lega Laura Cavandoli, capogruppo in commissione Agricoltura alla Camera, e Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Agricoltura al Senato.