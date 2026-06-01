Altare piange la dottoressa Raffaella Ciravegna, neuropsichiatra infantile molto stimata

Altare piange la scomparsa della dottoressa Raffaella Ciravegna, neuropsichiatra infantile già in servizio presso l’ASL 2 Savonese e in pensione da alcuni anni. Aveva 72 anni ed era molto conosciuta in paese.

Professionista molto stimata nel campo della neuropsichiatria infantile, ha dedicato l’intera carriera alla cura e al sostegno dei più giovani, occupandosi di disturbi neurologici e psichiatrici dell’età evolutiva in un ambito particolarmente delicato della sanità pubblica. Nel corso della sua lunga attività presso l’ASL savonese è stata un punto di riferimento per colleghi, famiglie e istituzioni scolastiche, contribuendo in modo significativo alla costruzione di percorsi di assistenza, inclusione e presa in carico dei minori.

Lascia la figlia Elena, la sorella Michela e la madre Vanna.

I funerali saranno celebrati mercoledì 3 giugno alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Sant’Eugenio ad Altare. Al termine della cerimonia, la salma sarà accompagnata al tempio crematorio di Magliano Alpi.

La famiglia desidera rivolgere un sentito ringraziamento agli operatori dei servizi domiciliari e delle cure palliative, nonché alla dottoressa Elena Gallesio, per la professionalità e la vicinanza dimostrate durante il percorso di assistenza. In luogo dei fiori, si invitano parenti e amici a eventuali donazioni all’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.