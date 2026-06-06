Albisola, la Croce Verde inaugura una nuova ambulanza (FOTO)

Nuova unità mobile di rianimazione per la Croce Verde di Albisola Superiore.
L'ambulanza numero 55 stata inaugurata questa mattina, nell’anfiteatro antistante la sede della società di Luceto.
Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Maurizio Garbarini, l’assessore Calogero Massimo Sprio, rappresentanti della minoranza consiliare e delegazioni delle pubbliche assistenze consorelle.
Il nuovo mezzo andrà a rafforzare il parco veicoli della pubblica assistenza albisolese, contribuendo a garantire interventi di emergenza e soccorso sempre più efficienti sul territorio.
La consegna dell’ambulanza rappresenta un importante investimento a favore della comunità e della qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini.