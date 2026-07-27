Savona, prorogati fino al 30 settembre i lavori sui ponti di via Bonini e via Basso con senso unico alternato e semafori

Proseguiranno fino al 30 settembre i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto di via Bonini e del ponte di via Basso a Savona. Il Comune ha infatti disposto la proroga dell'ordinanza che disciplina la viabilità nelle due arterie, s per consentire il completamento degli interventi.

L'ordinanza entrerà in vigore dalle ore 18 del 31 luglio e resterà valida fino alle 18 del 30 settembre, salvo ulteriori proroghe. La decisione è stata adottata in seguito alla richiesta presentata dall'impresa esecutrice, la Ecogrid, che ha evidenziato la necessità di proseguire il cantiere oltre i tempi inizialmente previsti.

Le limitazioni interesseranno il viadotto di via Bonini, nel tratto compreso tra via Pietragrossa e via Bresciana, e il ponte di via Basso, tra via Santuario e via Ciantagalletto. In entrambi i casi sarà istituito un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico di cantiere attivo 24 ore su 24, garantendo comunque una corsia di transito larga almeno 2,80 metri. Durante le fasi di allestimento del cantiere il traffico sarà invece gestito da personale moviere.

I lavori su via Bonini si aggiungono a quelli del ponte sul torrente Quiliano, tra Savona e Vado, e nelle settimane scorse a quelli sulla strada a scorrimento veloce. Tre cantieri in contemporanea che causano non pochi disagi alla città e ai savonesi nei collegamenti con il vicino Comune di Vado.