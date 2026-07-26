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Attualità | 26 luglio 2026, 16:09

Albisola, colpita nuovamente la sagoma del "pescatore": vandali l'hanno presa e abbandonata in spiaggia

Sono intervenuti i carabinieri allertati dalla polizia locale. Gli autori ripresi da una telecamera

Un nuovo atto vandalico nei confronti della sagoma del "pescatore" ad Albisola Superiore.

Questa mattina alle ore 7 sulla passeggiata Montale è stato preso e abbandonato nella spiaggia libera dopo il molo sulla battigia due passi dal mare.

"Recuparata verso le 8,30 in mezzo a decine di giovani accampati con i sacchi a pelo in spiaggia - dice il presidente del Gruppo Pescatori Albisola Capo Flavio Beltrami - Sono intervenuti i Carabinieri allertati dalla Polizia Locale da me contattata".

Nel passato dal luglio del 2019 passando per il settembre del 2023 e l'agosto 2024 la sagoma era stata danneggiata da ignoti che in tutte le occasioni erano stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza.

Luciano Parodi

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