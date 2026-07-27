Savona, alle Fornaci la Benedizione delle barche (FOTO)

Sabato 25 luglio a Savona, nelle acque antistanti lo Scaletto dei pescatori alle Fornaci, ha avuto luogo la cerimonia di Benedizione delle imbarcazioni, organizzata dall’Associazione Amici dello Scaletto Furnaxi con la collaborazione di Assonautica Savona.

Le imbarcazioni presenti erano moltissime, di ogni tipo, dalla canoa alla barca a vela, tutti uniti per un momento di preghiera e di raccoglimento, in questo periodo particolarmente difficile, per condividere il concetto che il mare unisce ciò che la terra divide.

"Quella della Benedizione delle barche è una tradizione antichissima e siamo lieti di contribuire a mantenerla viva. E’ stata una cerimonia emozionante nella sua semplicità, sicuramente un evento apprezzato dai tantissimi partecipanti, su una cinquantina di imbarcazioni - spiegano da Assonautica Savona - Ringraziamo l'Associazione Amici dello Scaletto Furnaxi, i soci che hanno collaborato nell'organizzazione ed i Vigili del Fuoco del Soccorso Acquatico presenti all'evento".