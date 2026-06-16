A Savona torna la Festa dell’Unità, quattro giorni di incontri, libri e politica alle Fornaci

Inizia giovedì 18 e durerà fino a domenica 21 la Festa dell'Unità di Savona presso la SMS delle Fornaci "Giardino Serenella", in corso Vittorio Veneto.

Oltre ai tradizionali stand gastronomici è previsto un ricco programma di incontri e dibattiti. Giovedì 18, dopo l'apertura della Festa, si parlerà (alle ore 21) dell'ipotesi del termovalorizzatore in Valbormida insieme ai sindaci che si sono opposti all'impianto. Venerdì 19 alle ore 17.30 l'ex magistrato Picozzi presenterà il libro "Dodici bombe contro la Resistenza".

Sabato 20 alle 19 ci sarà la presentazione del libro "26 aprile 1945" di Francesco Domenico Bosio e alle 21 ci sarà un incontro con Andrea Orlando, responsabile nazionale Industria del PD.

Domenica 21 giugno alle 18 verrà presentato il libro "2 giugno 1946" di Federico Fornaro, parlamentare PD, e alle 21 ci sarà un incontro con il sindaco Marco Russo e gli amministratori del PD sul futuro della città.