Sospensione dei lavori in Consiglio regionale, FdI: “Dal centrosinistra voci di una crisi politica che non esiste”

“È surreale assistere all’ennesimo esercizio di fantasia del centrosinistra, che arriva a spacciare una normale riunione organizzativa della maggioranza per una resa dei conti interna. La sospensione dei lavori è stata determinata esclusivamente da esigenze di coordinamento dell’attività consiliare e non ha avuto alcuna natura politica”. A precisarlo ulteriormente, respingendo con fermezza le accuse avanzate dalla minoranza e condanna il tentativo di costruire artificialmente una crisi politica che, tagliano corto, “non esiste”, è il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in Regione, dopo la mattinata di schermaglie tra aula e corridoi di Piazza De Ferrari sullo svolgimento dei lavori del parlamentino regionale.

“Ancora più singolare è il tentativo di utilizzare dichiarazioni, valutazioni o sensibilità diverse su singoli provvedimenti per sostenere l’esistenza di presunte fratture nella coalizione- continuano dal partito di Giorgia Meloni -. In una forza politica seria il confronto esiste, è fisiologico ed è una ricchezza. Chi lo scambia per una divisione probabilmente è abituato a partiti dove il dibattito interno non è consentito”.



“Quello che invece appare evidente - accusano ancora dalla maggioranza - è la difficoltà della sinistra nel confrontarsi con una maggioranza che continua a governare e ad assumere decisioni. In assenza di proposte, si cercano quotidianamente retroscena, polemiche e presunte guerre interne che esistono soltanto nelle dichiarazioni dell’opposizione”.



“Fratelli d’Italia ribadisce il proprio pieno sostegno al presidente Marco Bucci, all’assessore Massimo Nicolò e all’azione della maggioranza di centrodestra. Mentre qualcuno perde tempo a commentare dinamiche inventate, noi continuiamo a lavorare sui temi che interessano davvero i liguri: sanità, infrastrutture, sviluppo economico e servizi ai cittadini. La realtà è semplice: la maggioranza è compatta, il governo regionale è saldo e la sinistra continua a confondere i propri desideri con la realtà”, conclude il gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia.