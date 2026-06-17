Alluvione del 2024 ad Albenga e Ceriale, al via le domande per i ristori alle imprese colpite

Le imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali che nel 2024 hanno colpito i territori di Albenga e Ceriale possono accedere ai ristori previsti dal decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 giugno scorso.

Le richieste dovranno essere trasmesse entro il 27 luglio 2026 attraverso il sistema Sportellonline di Regione Liguria, accessibile con credenziali SPID, CIE o CNS. Le istanze potranno essere inoltrate direttamente dai titolari delle aziende agricole oppure tramite intermediari delegati. Le modalità operative sono disponibili sul portale regionale dedicato.

Il provvedimento accoglie la richiesta avanzata da Regione Liguria al Ministero di utilizzare le economie disponibili sul Fondo di solidarietà nazionale per consentire il ristoro dei danni alle produzioni agricole, che rappresentavano la quota più consistente delle perdite subite dalle aziende del territorio. Il riconoscimento ottenuto dal Ministero consente quindi di intervenire proprio sulla componente più significativa dei danni denunciati dalle imprese agricole interessate dagli eventi calamitosi del 2024, dando seguito a una richiesta avanzata da Regione Liguria per individuare risorse utili a sostenere il comparto.

"Si tratta di un risultato importante per le imprese agricole colpite dagli eventi alluvionali del 2024 nei territori di Albenga e Ceriale – dichiara l'assessore all'Agricoltura e all'Entroterra Alessandro Piana – Fin dai primi momenti successivi all'emergenza abbiamo lavorato per individuare ogni possibile strumento utile a sostenere le aziende danneggiate. Grazie al confronto costante con il Ministero dell'Agricoltura siamo riusciti a ottenere una soluzione che consentirà di attivare i ristori per i danni alle produzioni, che rappresentavano la voce più rilevante tra quelle segnalate dalle imprese. È una risposta concreta attesa dal territorio e un segnale di attenzione verso un comparto che ha subito conseguenze molto pesanti dagli eventi alluvionali".